ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом Игроки ПСЖ с трофеемТриумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл Игроки Штутгарта празднуют победуЧуда не случилось: «Арминия» не смогла обыграть «Штутгарт» в финале Кубка Германии
    Все новости спорта

    Даст ли Бронцетти бой Александровой?

    Бронцетти — Александрова. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Лючия Бронцетти
    Прогноз и ставки на Бронцетти — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лючия Бронцетти
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 25 Мая 2025 года

    Лючия Бронцетти

  • Италия
    •  Лючия Бронцетти 12:00 Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •

    Бронцетти

    На грунте Лючия Бронцетти пока выступает крайне неудачно, итальянская теннисистка в Рабате уступила в первом же круге, проиграв турчанке Зейнеп Сонмез (2:6, 1:6).

    Также было и на рейтинговых турнирах во французском Руане и в американском Чарльстоне.

    Дальше одного раунда Бронцетти смогла пробится на турнирах серии WTA-1000 в Риме и Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Лючия Бронцетти в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 54 место.

    Александрова

    На грунте Екатерина Александрова выступила на трех турнирах. В Чарльстоне российская теннисистка добралась до полуфинала, в финал нашу спортсменку не пустила третья ракетка мира, американка Джессика Пегула (2:6, 6:2, 5:7).

    В Чарльстоне Александрова смогла выиграть у американки Ли, россиянки Шнайдер и китаянки Чжэн.

  • Ролан Гаррос-2025: Алькарас против Синнера, загадочный Джокович, кризис Свентек и новый статус Мирры
  • Главные интриги стартующего открытого чемпионата Франции по теннису
  • 23/05/2025

    • Потом было выступление в Штутгарте, на немецком грунте Александрова также дошла до полуфинала и уступила Елене Остапенко из Латвии (4:6, 4:6).

    В Штутгарте Екатерина Александрова выиграла у Джессики Пегулы и у россиянок Людмилы Самсоновой и Мирры Андреевой.

    Перед стартом Открытого чемпионата Франции Александрова сразилась на кортах Мадрида, выиграв у сербки Данилович и австралийки Дарьи Касаткиной. Остановила россиянку Моюка Учижима из Японии.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На данный момент Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.24, на победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.10.

    Прогноз: Ранее пути теннисисток не пересекались, не исключаем уверенной победы российской спортсменки в предстоящей встрече. Наш выбор — победа Екатерины Александровой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-5.5) с коэффициентом 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бронцетти — Александрова?

    Матч Бронцетти — Александрова состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бронцетти — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Александровой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бронцетти — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Александровой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бронцетти — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бронцетти — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.24, на победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Стирнс — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Квитова — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зигемунд — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сонмез — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Меллер — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Соболенко — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ястремская — Айява
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Эала — Аранго
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Стефанини — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Серундоло — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шнайдер — Соболева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Векич — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бронцетти — Александрова: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 26.05.202512:00. Даст ли Бронцетти бой Александровой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры