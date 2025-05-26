Бронцетти — Александрова. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Лючия Бронцетти
Екатерина Александрова
Бронцетти
На грунте Лючия Бронцетти пока выступает крайне неудачно, итальянская теннисистка в Рабате уступила в первом же круге, проиграв турчанке Зейнеп Сонмез (2:6, 1:6).
Также было и на рейтинговых турнирах во французском Руане и в американском Чарльстоне.
Дальше одного раунда Бронцетти смогла пробится на турнирах серии WTA-1000 в Риме и Мадриде.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Лючия Бронцетти в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 54 место.
Александрова
На грунте Екатерина Александрова выступила на трех турнирах. В Чарльстоне российская теннисистка добралась до полуфинала, в финал нашу спортсменку не пустила третья ракетка мира, американка Джессика Пегула (2:6, 6:2, 5:7).
В Чарльстоне Александрова смогла выиграть у американки Ли, россиянки Шнайдер и китаянки Чжэн.
Потом было выступление в Штутгарте, на немецком грунте Александрова также дошла до полуфинала и уступила Елене Остапенко из Латвии (4:6, 4:6).
В Штутгарте Екатерина Александрова выиграла у Джессики Пегулы и у россиянок Людмилы Самсоновой и Мирры Андреевой.
Перед стартом Открытого чемпионата Франции Александрова сразилась на кортах Мадрида, выиграв у сербки Данилович и австралийки Дарьи Касаткиной. Остановила россиянку Моюка Учижима из Японии.
На данный момент Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.24, на победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.10.
Прогноз: Ранее пути теннисисток не пересекались, не исключаем уверенной победы российской спортсменки в предстоящей встрече. Наш выбор — победа Екатерины Александровой.
- 1.87Андреева — Букша: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.85Потапова — Носкова: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.80Векич — Блинкова: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-5.5) с коэффициентом 2.13.