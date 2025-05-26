Бронцетти — Александрова. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бронцетти

На грунте Лючия Бронцетти пока выступает крайне неудачно, итальянская теннисистка в Рабате уступила в первом же круге, проиграв турчанке Зейнеп Сонмез (2:6, 1:6).

Также было и на рейтинговых турнирах во французском Руане и в американском Чарльстоне.

Дальше одного раунда Бронцетти смогла пробится на турнирах серии WTA-1000 в Риме и Мадриде.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лючия Бронцетти в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 54 место.

Александрова

На грунте Екатерина Александрова выступила на трех турнирах. В Чарльстоне российская теннисистка добралась до полуфинала, в финал нашу спортсменку не пустила третья ракетка мира, американка Джессика Пегула (2:6, 6:2, 5:7).

В Чарльстоне Александрова смогла выиграть у американки Ли, россиянки Шнайдер и китаянки Чжэн.

Потом было выступление в Штутгарте, на немецком грунте Александрова также дошла до полуфинала и уступила Елене Остапенко из Латвии (4:6, 4:6).

В Штутгарте Екатерина Александрова выиграла у Джессики Пегулы и у россиянок Людмилы Самсоновой и Мирры Андреевой.

Перед стартом Открытого чемпионата Франции Александрова сразилась на кортах Мадрида, выиграв у сербки Данилович и австралийки Дарьи Касаткиной. Остановила россиянку Моюка Учижима из Японии.

На данный момент Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.24, на победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.10.

Прогноз: Ранее пути теннисисток не пересекались, не исключаем уверенной победы российской спортсменки в предстоящей встрече. Наш выбор — победа Екатерины Александровой.

Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-5.5) с коэффициентом 2.13.