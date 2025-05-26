Шериф — Самсонова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Маяр Шериф из Египта в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шериф

Маяр Шериф выиграла Челленджер в Парме, выиграв в финале у канадки Виктории Мбоко (6:4, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 52 минуты.

В финальном матче египетская теннисистка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

На данный момент Шериф выдает победную серию из пяти матчей. На турнире в Парме спортсменка одержала победы над швейцаркой Вальтерт, казашкой Путинцевой, австралийкой Хон и Фон Дайхманн из Лихтенштейна.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Маяр Шериф занимает 61 место.

Самсонова

Людмила Самсонова остановилась в шаге от победы в Страсбурге, в финальном поедике россиянка уступила казашке Елене Рыбакиной (1:2, 7:6, 1:6).

На корте теннисистки провели 2 часа 16 минут, в финальной встрече Самсонова подала навылет один раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Во французском Страсбурге Людмила Самсонова оказалась сильнее американки Коллинс, испанки Бадосы, француженки Парри и чешки Носковой.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 19 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Шерифа букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: Теннисистки уже играли между собой в Аделаиде, Самсонова в двух сетах одержала победу над Шериф. Российская теннисистка должна без проблем проходить во второй круг «мэйджора».

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-3.5) с коэффициентом 1.93.