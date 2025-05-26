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    Самсонова отправит отдыхать соперницу?

    Шериф — Самсонова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Маяр Шериф из Египта в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Майар Шериф

  • Египет
    •  Майар Шериф 12:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Шериф

    Маяр Шериф выиграла Челленджер в Парме, выиграв в финале у канадки Виктории Мбоко (6:4, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 52 минуты.

    В финальном матче египетская теннисистка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На данный момент Шериф выдает победную серию из пяти матчей. На турнире в Парме спортсменка одержала победы над швейцаркой Вальтерт, казашкой Путинцевой, австралийкой Хон и Фон Дайхманн из Лихтенштейна.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Маяр Шериф занимает 61 место.

    Самсонова

    Людмила Самсонова остановилась в шаге от победы в Страсбурге, в финальном поедике россиянка уступила казашке Елене Рыбакиной (1:2, 7:6, 1:6).

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    • На корте теннисистки провели 2 часа 16 минут, в финальной встрече Самсонова подала навылет один раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

    Во французском Страсбурге Людмила Самсонова оказалась сильнее американки Коллинс, испанки Бадосы, француженки Парри и чешки Носковой.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 19 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Шерифа букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: Теннисистки уже играли между собой в Аделаиде, Самсонова в двух сетах одержала победу над Шериф. Российская теннисистка должна без проблем проходить во второй круг «мэйджора».

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-3.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Самсонова?

    Матч Шериф — Самсонова состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Самсоновой (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Самсоновой (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Шерифа букмекеры предлагают за 2.65.

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