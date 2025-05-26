Шрамкова — Свентек. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Словачка Ребекка Шрамкова и полька Ига Свентек встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ребекка Шрамкова

За последний год Шрамкова значительно прибавила в мобильности и агрессии, поэтому неудивительно, что она находится в первой полусотне лучших теннисисток мира.

На грунте словачка любит играть больше всего, а мощь при ударах с серьезным вращением доставляет максимум неудобств соперницам, которые привыкли к «мягкой» обороне на задней линии.

Больше двух матчей с начала года ей выигрывать не удавалось, однако стабильность захода в четвертьфиналы различных челленджеров действительно впечатляет.

Против Швентек будет тяжело, даже если брать во внимание, что действующая чемпионка «Ролан Гаррос» сейчас далеко не в самой лучшей форме.

Ига Свентек

За последний год на долю Свентек выпало огромное количество сложностей, поэтому совсем не удивительно, что она опустилась на пятую строчку в текущем рейтинге.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Прежде всего, проблемы польки связаны с психологией, а допинговое разбирательство добавило ещё больше головной боли.

На недавнем турнире в Мадриде Ига смогла забраться в полуфинал, где по всем статьям проиграла Коко Гауфф.

Есть вероятность, что полька будет нервничать в предстоящем матче, но победу в нем она все же должна забирать максимально уверенно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Шрамковой — 12.70, победа Свентек — 1.03.

Прогноз: Победа Свентек будет максимально уверенной.

Ставка: Ф2 (-7) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Длительной игры не получится, несмотря на не самую лучшую форму польки.

Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.32.