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    Свентек стартует с легкого выигрыша?

    Шрамкова — Свентек. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шрамкова — Свентек
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    Ига Свентек
    Словачка Ребекка Шрамкова и полька Ига Свентек встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •  Ребекка Шрамкова 13:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Ребекка Шрамкова

    За последний год Шрамкова значительно прибавила в мобильности и агрессии, поэтому неудивительно, что она находится в первой полусотне лучших теннисисток мира.

    На грунте словачка любит играть больше всего, а мощь при ударах с серьезным вращением доставляет максимум неудобств соперницам, которые привыкли к «мягкой» обороне на задней линии.

    Больше двух матчей с начала года ей выигрывать не удавалось, однако стабильность захода в четвертьфиналы различных челленджеров действительно впечатляет.

    Против Швентек будет тяжело, даже если брать во внимание, что действующая чемпионка «Ролан Гаррос» сейчас далеко не в самой лучшей форме.

    Ига Свентек

    За последний год на долю Свентек выпало огромное количество сложностей, поэтому совсем не удивительно, что она опустилась на пятую строчку в текущем рейтинге.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Прежде всего, проблемы польки связаны с психологией, а допинговое разбирательство добавило ещё больше головной боли.

    На недавнем турнире в Мадриде Ига смогла забраться в полуфинал, где по всем статьям проиграла Коко Гауфф.

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    Есть вероятность, что полька будет нервничать в предстоящем матче, но победу в нем она все же должна забирать максимально уверенно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Шрамковой — 12.70, победа Свентек — 1.03.

    Прогноз: Победа Свентек будет максимально уверенной.

    Ставка: Ф2 (-7) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Длительной игры не получится, несмотря на не самую лучшую форму польки.

    Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шрамкова — Свентек?

    Матч Шрамкова — Свентек состоится 26 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шрамкова — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-7).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шрамкова — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-7)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шрамкова — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шрамкова — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Шрамкова — Свентек: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 26.05.202513:00. Свентек стартует с легкого выигрыша?
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