Шрамкова — Свентек. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Ребекка Шрамкова
Ига Свёнтек
Ребекка Шрамкова
За последний год Шрамкова значительно прибавила в мобильности и агрессии, поэтому неудивительно, что она находится в первой полусотне лучших теннисисток мира.
На грунте словачка любит играть больше всего, а мощь при ударах с серьезным вращением доставляет максимум неудобств соперницам, которые привыкли к «мягкой» обороне на задней линии.
Больше двух матчей с начала года ей выигрывать не удавалось, однако стабильность захода в четвертьфиналы различных челленджеров действительно впечатляет.
Против Швентек будет тяжело, даже если брать во внимание, что действующая чемпионка «Ролан Гаррос» сейчас далеко не в самой лучшей форме.
Ига Свентек
За последний год на долю Свентек выпало огромное количество сложностей, поэтому совсем не удивительно, что она опустилась на пятую строчку в текущем рейтинге.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Прежде всего, проблемы польки связаны с психологией, а допинговое разбирательство добавило ещё больше головной боли.
На недавнем турнире в Мадриде Ига смогла забраться в полуфинал, где по всем статьям проиграла Коко Гауфф.
Есть вероятность, что полька будет нервничать в предстоящем матче, но победу в нем она все же должна забирать максимально уверенно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Шрамковой — 12.70, победа Свентек — 1.03.
Прогноз: Победа Свентек будет максимально уверенной.
- 1.95Картал — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.99Хачанов — Вукич: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Дзеппьери — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф2 (-7) за 1.83.
Альтернативный прогноз: Длительной игры не получится, несмотря на не самую лучшую форму польки.
Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.32.