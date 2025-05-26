Томлянович — Джойнт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Две австралийки Айла Томлянович и Майя Джойнт встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Айла Томлянович

Уровень игры Томлянович на этом отрезке сезона оставляет желать лучшего, да и сама Айла уже далеко не молодая и перспективная теннисистка.

Определенный класс игры по-прежнему остается с ней, но при этом она проваливается все чаще с не самыми серьезными соперницами.

Удивительно, но последняя игра, которую Томлянович сыграла перед стартом «Ролан Гаррос», оказался матч против Джойнт, но на соревновании в Рабате несколько дней назад.

Айла снялась после первой партии, но есть смутные сомнения, что у неё случились реальные проблемы со здоровьем. Вполне вероятно, Томлянович просто захотела сэкономить побольше сил перед главным грунтовым стартом сезона.

Майя Джойнт

19-летная австралийка широкими шагами пробивает себе дорогу в элиту женского большого тенниса.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На прошлой неделе Джойнт забрала себе турнир в Марокко, хотя никто на полную катушку там и не выкладывался.

В Париж австралийка прибывает с одним поражением в восьми последних матчах на глине, и это серьезная статистика перед стартом мэйджора.

Нет сомнений, что Томлянович постарается отомстить за проигранный матч из-за своего снятия несколько дней назад, но Джойнт явно будет против такого развития событий.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Майю в этом поединке: победа Томлянович — 2.77, победа Джойнт — 1.45.

Прогноз: Джойнт победит максимально уверенно.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.90.

Альтернативный прогноз: Томлянович не сдастся в этом поединке без боя.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.45.