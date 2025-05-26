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    Кто из двух австралиек готов для прохода дальше?

    Томлянович — Джойнт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Томлянович — Джойнт
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    Айла Томлянович
    Две австралийки Айла Томлянович и Майя Джойнт встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Айла Томлянович

  • Хорватия
    •  Айла Томлянович 14:00 Майя Джойнт

    Майя Джойнт

  • Австралия
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    Айла Томлянович

    Уровень игры Томлянович на этом отрезке сезона оставляет желать лучшего, да и сама Айла уже далеко не молодая и перспективная теннисистка.

    Определенный класс игры по-прежнему остается с ней, но при этом она проваливается все чаще с не самыми серьезными соперницами.

    Удивительно, но последняя игра, которую Томлянович сыграла перед стартом «Ролан Гаррос», оказался матч против Джойнт, но на соревновании в Рабате несколько дней назад.

    Айла снялась после первой партии, но есть смутные сомнения, что у неё случились реальные проблемы со здоровьем. Вполне вероятно, Томлянович просто захотела сэкономить побольше сил перед главным грунтовым стартом сезона.

    Майя Джойнт

    19-летная австралийка широкими шагами пробивает себе дорогу в элиту женского большого тенниса.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На прошлой неделе Джойнт забрала себе турнир в Марокко, хотя никто на полную катушку там и не выкладывался.

    В Париж австралийка прибывает с одним поражением в восьми последних матчах на глине, и это серьезная статистика перед стартом мэйджора.

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    Нет сомнений, что Томлянович постарается отомстить за проигранный матч из-за своего снятия несколько дней назад, но Джойнт явно будет против такого развития событий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Майю в этом поединке: победа Томлянович — 2.77, победа Джойнт — 1.45.

    Прогноз: Джойнт победит максимально уверенно.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Томлянович не сдастся в этом поединке без боя.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Томлянович — Джойнт?

    Матч Томлянович — Джойнт состоится 26 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Томлянович — Джойнт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Томлянович — Джойнт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Томлянович — Джойнт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Томлянович — Джойнт?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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