Томлянович — Джойнт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Айла Томлянович
Майя Джойнт
Айла Томлянович
Уровень игры Томлянович на этом отрезке сезона оставляет желать лучшего, да и сама Айла уже далеко не молодая и перспективная теннисистка.
Определенный класс игры по-прежнему остается с ней, но при этом она проваливается все чаще с не самыми серьезными соперницами.
Удивительно, но последняя игра, которую Томлянович сыграла перед стартом «Ролан Гаррос», оказался матч против Джойнт, но на соревновании в Рабате несколько дней назад.
Айла снялась после первой партии, но есть смутные сомнения, что у неё случились реальные проблемы со здоровьем. Вполне вероятно, Томлянович просто захотела сэкономить побольше сил перед главным грунтовым стартом сезона.
Майя Джойнт
19-летная австралийка широкими шагами пробивает себе дорогу в элиту женского большого тенниса.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На прошлой неделе Джойнт забрала себе турнир в Марокко, хотя никто на полную катушку там и не выкладывался.
В Париж австралийка прибывает с одним поражением в восьми последних матчах на глине, и это серьезная статистика перед стартом мэйджора.
Нет сомнений, что Томлянович постарается отомстить за проигранный матч из-за своего снятия несколько дней назад, но Джойнт явно будет против такого развития событий.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Майю в этом поединке: победа Томлянович — 2.77, победа Джойнт — 1.45.
Прогноз: Джойнт победит максимально уверенно.
- 1.95Картал — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.99Хачанов — Вукич: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Дзеппьери — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.90.
Альтернативный прогноз: Томлянович не сдастся в этом поединке без боя.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.45.