ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс? РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Шавкат РахмоновКонкуренция в полусреднем весе становится все серьезнее. У Усмана появился еще один соперникЧимаева
  • 21:58
    • Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
  • 19:37
    • Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
  • 19:30
    • Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий
  • 19:17
    • «Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра
  • 12:52
    • Президент «Барселоны» о переговорах с Дембеле: Сейчас обе стороны настроены оптимистично
  • 12:41
    • Артуро Видаль вскоре перейдет в бразильский «Фламенго»
  • 12:15
    • Йозеф Циннбауэр: В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков
    Все новости спорта

    «Тигры» из Ульсана не испытают проблем с канвондонскими «медведями»

    «Ульсан Хендай» — «Канвон». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Южная Корея, К-Лига 1, 5 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Ульсан Хендай» — «Канвон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ульсан Хендай»
    «Ульсан Хендай» на своем поле сыграет против «Канвона» в рамках 20-го тура регулярного чемпионата К-Лиги 1 Южной Кореи. Матч состоится 5 июля, начало — 13:30 (мск). «Ульсан Хендай» — «Канвон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Южная Корея. К-Лига 05 Июля 2022 года
    Ульсан Хендай
  • Южная Корея. К-Лига
    •  Ульсан Хендай 13:30 Канвон Канвон
  • Канвон
    •

    «Ульсан Хендай»

    В прошлом сезоне двукратный чемпион Кореи и победитель Лиги чемпионов АФК третий год подряд финишировал на втором месте в национальном первентстве, а в еврокубке вылетел в полуфинале.

    В этом сезоне подопечные Хон Мён Бо с 40 очками лидируют в регулярном чемпионате, на 5 баллов обгоняя действующего чемпиона «Чонбук Хендай Моторс». Разница мячей 28-16.

    Тем не менее, в июне «Ульсан» дома уступил «Чонбуку» (1:3), после чего в гостях вырвал волевую победу у «Сеула» (1:2) на последних минутах.

    Все прогнозы на футбол

    В последних матчах лидеры К-лиги дома разошлись миром с главным аутсайдером «Соннамом» (0:0) и на выезде проиграли «Пхохан Стилерс» — 1:2.

    «Канвон»

    В прошлом сезоне «Канвон» занял предпоследнее 11 место, но в стыках переиграл «Тэджон Хана Ситизен» (4:1) и сохранил прописку в высшей лиге.

  • Трансферное лето-2022. Каких еще крупных сделок можно ждать после Холанда и Мбаппе?
  • Все, что вам нужно знать о надеждах топ-клубов и о трансферах, которые могут произойти
  • 26/06/2022

    • В этом сезоне команда Чхве Ён Су идет на 9-м месте в регулярке, набрав 21 очко в 19 матчах, при разнице мячей 22-28.

    В июне «Канвон» уступил на выезде с крупным счетом сначала «Пхохан Стилерс» (1:3), а потом «Инчхон Юнайтед» (1:4), продлив безвыигрышную серию до 4 встреч.

    Все футбольные трансферы

    Зато в последних матчах были обыграны сначала идущий в группе лидеров «Чеджу Юнайтед» (4:2) дома, а потом «Соннам» (2:0) в гостях.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ульсан Хендай» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Канвона» — 5.20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В последних пяти очных встречах «Ульсан» одержал 4 победы, еще один матч закончился вничью и во всех встречах было забито 3 и больше голов. В трех последних матчах забивали обе команды.

    Прогнозируем, что «Ульсан» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.93 и ТБ 2,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Гояс
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Куритиба — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сармиенто — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Цинциннати
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уракан — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ульсан Хендай» — «Канвон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. «Тигры» из Ульсана не испытают проблем с канвондонскими «медведями»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры