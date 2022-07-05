«Ульсан Хендай» на своем поле сыграет против «Канвона» в рамках 20-го тура регулярного чемпионата К-Лиги 1 Южной Кореи. Матч состоится 5 июля, начало — 13:30 (мск). «Ульсан Хендай» — «Канвон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ульсан Хендай»

В прошлом сезоне двукратный чемпион Кореи и победитель Лиги чемпионов АФК третий год подряд финишировал на втором месте в национальном первентстве, а в еврокубке вылетел в полуфинале.

В этом сезоне подопечные Хон Мён Бо с 40 очками лидируют в регулярном чемпионате, на 5 баллов обгоняя действующего чемпиона «Чонбук Хендай Моторс». Разница мячей 28-16.

Тем не менее, в июне «Ульсан» дома уступил «Чонбуку» (1:3), после чего в гостях вырвал волевую победу у «Сеула» (1:2) на последних минутах.

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В последних матчах лидеры К-лиги дома разошлись миром с главным аутсайдером «Соннамом» (0:0) и на выезде проиграли «Пхохан Стилерс» — 1:2.

«Канвон»

В прошлом сезоне «Канвон» занял предпоследнее 11 место, но в стыках переиграл «Тэджон Хана Ситизен» (4:1) и сохранил прописку в высшей лиге.

В этом сезоне команда Чхве Ён Су идет на 9-м месте в регулярке, набрав 21 очко в 19 матчах, при разнице мячей 22-28.

В июне «Канвон» уступил на выезде с крупным счетом сначала «Пхохан Стилерс» (1:3), а потом «Инчхон Юнайтед» (1:4), продлив безвыигрышную серию до 4 встреч.

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Зато в последних матчах были обыграны сначала идущий в группе лидеров «Чеджу Юнайтед» (4:2) дома, а потом «Соннам» (2:0) в гостях.

Прогноз и ставка

На победу «Ульсан Хендай» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Канвона» — 5.20.

В последних пяти очных встречах «Ульсан» одержал 4 победы, еще один матч закончился вничью и во всех встречах было забито 3 и больше голов. В трех последних матчах забивали обе команды.

Прогнозируем, что «Ульсан» не проиграет верховой матч. .