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    «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Монреаль». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, МЛС, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Монреаль»
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    Чичарито
    «Лос-Анжелес Гэлакси» сыграет на своем поле с «Монреалем» в рамках 18-го тура чемпионата США. Матч пройдет 5 июля, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2022 года
    Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 05:30 Монреаль Монреаль
  • США. MLS
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    «Лос-Анжелес Гэлакси»

    Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 7 месте в таблице.

    «Лос-Анжелес Гэлакси» в 16 матчах забил 20 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 19 раз.

    А вот в минувшем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» провалился. Дома команда уступила «Миннесоте» (2:3).

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    Против «Монреаля» команда по традиции играет успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

    «Монреаль»

    Эта команда проводит успешный сезон. Она лидирует в Восточной конференции МЛС, и вполне способна оторваться от преследователей.

    Причем команда весьма неплохо выглядит в плане реализации. «Монреаль» в 17 матчах чемпионата забил 32 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата США «Монреаль» смог добиться победы. На выезде был обыгран «Сиэтл Саундерс» (1:2).

    Вот только проблемы в обороне пока никуда не делись. В 17 сыгранных матчах команда пропустила 29 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес Гэлакси» за 1.84, на ничью за 4.00, а на «Монреаль» — за 3.96.

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    «Лос-Анжелес Гэлакси» активно сражается за выход в плей-офф.

    «Монреаль» слишком часто пропускает в свои ворота.

    Обе команды результативно атакуют. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.46.

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    «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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