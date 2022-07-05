«Лос-Анжелес Гэлакси»
Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 7 месте в таблице.
«Лос-Анжелес Гэлакси» в 16 матчах забил 20 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 19 раз.
А вот в минувшем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» провалился. Дома команда уступила «Миннесоте» (2:3).
Против «Монреаля» команда по традиции играет успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.
«Монреаль»
Эта команда проводит успешный сезон. Она лидирует в Восточной конференции МЛС, и вполне способна оторваться от преследователей.
Причем команда весьма неплохо выглядит в плане реализации. «Монреаль» в 17 матчах чемпионата забил 32 мяча.
В минувшем туре чемпионата США «Монреаль» смог добиться победы. На выезде был обыгран «Сиэтл Саундерс» (1:2).
Вот только проблемы в обороне пока никуда не делись. В 17 сыгранных матчах команда пропустила 29 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес Гэлакси» за 1.84, на ничью за 4.00, а на «Монреаль» — за 3.96.
«Лос-Анжелес Гэлакси»
«Монреаль» слишком часто пропускает в свои ворота.
Обе команды результативно атакуют. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.46.