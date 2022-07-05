«Лос-Анжелес Гэлакси» сыграет на своем поле с «Монреалем» в рамках 18-го тура чемпионата США. Матч пройдет 5 июля, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анжелес Гэлакси»

Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 7 месте в таблице.

«Лос-Анжелес Гэлакси» в 16 матчах забил 20 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 19 раз.

А вот в минувшем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» провалился. Дома команда уступила «Миннесоте» (2:3).

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Против «Монреаля» команда по традиции играет успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

«Монреаль»

Эта команда проводит успешный сезон. Она лидирует в Восточной конференции МЛС, и вполне способна оторваться от преследователей.

Причем команда весьма неплохо выглядит в плане реализации. «Монреаль» в 17 матчах чемпионата забил 32 мяча.

В минувшем туре чемпионата США «Монреаль» смог добиться победы. На выезде был обыгран «Сиэтл Саундерс» (1:2).

Вот только проблемы в обороне пока никуда не делись. В 17 сыгранных матчах команда пропустила 29 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес Гэлакси» за 1.84, на ничью за 4.00, а на «Монреаль» — за 3.96.

«Лос-Анжелес Гэлакси» активно сражается за выход в плей-офф .

«Монреаль» слишком часто пропускает в свои ворота.

Обе команды результативно атакуют. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.46.