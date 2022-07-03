Матч 15 тура чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 3 июля на поле «Альянц» в Сан-Паулу«. Начало в 03:00 мск. «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

Хозяева единолично возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 29 очков. В этом сезоне команда только раз оступилась, однако большую часть поединков набирала очки.

Одним из главных преимуществ «Палмейраса» является результативность. С 27 голами он возглавляет список самых забиваемых команд лиги.

Концовка июня вышла немного смазанной. Клуб вылетел из Кубка Бразилии, уступив «Сан-Паулу», после чего была ничья (2:2) с «Аваи» в чемпионате.

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Эти неудачи «Палмейрас» отбил в первом поединке 1/8 финала Копа Либертадорес, где разгромил «Серро Портеньо» со счетом 3:0.

«Атлетико Паранаэнсе»

Гости имеют уверенную серию из четырех побед подряд. В чемпионате клуб одолел «Брагантино» (4:2) и «Коритибу» (1:0). В Кубке Бразилии была победа над «Баией» (2:1).

Помимо этого «Атлетико Паранаэнсе» стартовал с победы в плей-офф Копа Либертадорес, одолев «Либертад» со счетом 2:1.

Итого, беспроигрышная серия команды составляет уже 12 матчей, 9 из которых закончились ее победой.

«Атлетико» выиграл 3 из 4 выездных матчей текущего розыгрыша Серии А.

Прогноз и ставка

Несмотря на уверенную серию гостей, букмекеры однозначно подошли к оценке соперников — 1.34 и 9.60 соответственно.

«Палмейрас» сейчас не в лучшей форме. При этом он лучший по результативности. Гости имеют неплохую победную серию и в 3 из 4 матчей забивали не менее двух голов.

Этот матч вполне может оказаться результативным. Рекомендуемая ставка — обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.75.