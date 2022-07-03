ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Иван ФедотовТак не доставайся ж ты никому. ЦСКА пытается отправить вратаря Федотова в армию Йозеф ЦиннбауэрЗиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм?
  • 14:33
    • Официально: Мхитарян — игрок «Интера»
  • 12:48
    • «Сочи» продлил контракт с Жоаозиньо
  • 12:19
    • Намли приостановил контракт с «Краснодаром»
  • 10:37
    • «Челси» готов отпустить Зиеша в «Милан». Клубы обсуждают условия сделки
  • 10:24
    • Полузащитник «Лидса» близок к переходу в «Манчестер Сити»
  • 10:06
    • Хачатурянц: Суперкубок России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа
    Все новости спорта

    «Палмейрас» и «Атлетико» могут устроить перестрелку

    «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз (к. 2.75), ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Палмейраса»
    Матч 15 тура чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 3 июля на поле «Альянц» в Сан-Паулу«. Начало в 03:00 мск. «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Июля 2022 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 03:00 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Палмейрас»

    Хозяева единолично возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 29 очков. В этом сезоне команда только раз оступилась, однако большую часть поединков набирала очки.

    Одним из главных преимуществ «Палмейраса» является результативность. С 27 голами он возглавляет список самых забиваемых команд лиги.

    Концовка июня вышла немного смазанной. Клуб вылетел из Кубка Бразилии, уступив «Сан-Паулу», после чего была ничья (2:2) с «Аваи» в чемпионате.

    Все прогнозы на футбол

    Эти неудачи «Палмейрас» отбил в первом поединке 1/8 финала Копа Либертадорес, где разгромил «Серро Портеньо» со счетом 3:0.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Гости имеют уверенную серию из четырех побед подряд. В чемпионате клуб одолел «Брагантино» (4:2) и «Коритибу» (1:0). В Кубке Бразилии была победа над «Баией» (2:1).

    Помимо этого «Атлетико Паранаэнсе» стартовал с победы в плей-офф Копа Либертадорес, одолев «Либертад» со счетом 2:1.

  • Зачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона
  • Что означает этот трансфер?
  • Сегодня

    • Итого, беспроигрышная серия команды составляет уже 12 матчей, 9 из которых закончились ее победой.

    «Атлетико» выиграл 3 из 4 выездных матчей текущего розыгрыша Серии А.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на уверенную серию гостей, букмекеры однозначно подошли к оценке соперников — 1.34 и 9.60 соответственно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Палмейрас» сейчас не в лучшей форме. При этом он лучший по результативности. Гости имеют неплохую победную серию и в 3 из 4 матчей забивали не менее двух голов.

    Этот матч вполне может оказаться результативным. Рекомендуемая ставка — обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Спартак — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Бадоса — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атырау — Тараз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белшина — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Сонего — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кирьос — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жувентуде — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Годой Крус — Колон Санта Фе
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Джойс — Хаммер
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» и «Атлетико» могут устроить перестрелку
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры