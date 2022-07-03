«Палмейрас»
Хозяева единолично возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 29 очков. В этом сезоне команда только раз оступилась, однако большую часть поединков набирала очки.
Одним из главных преимуществ «Палмейраса» является результативность. С 27 голами он возглавляет список самых забиваемых команд лиги.
Концовка июня вышла немного смазанной. Клуб вылетел из Кубка Бразилии, уступив «Сан-Паулу», после чего была ничья (2:2) с «Аваи» в чемпионате.
Эти неудачи «Палмейрас» отбил в первом поединке 1/8 финала Копа Либертадорес, где разгромил «Серро Портеньо» со счетом 3:0.
«Атлетико Паранаэнсе»
Гости имеют уверенную серию из четырех побед подряд. В чемпионате клуб одолел «Брагантино» (4:2) и «Коритибу» (1:0). В Кубке Бразилии была победа над «Баией» (2:1).
Помимо этого «Атлетико Паранаэнсе» стартовал с победы в плей-офф Копа Либертадорес, одолев «Либертад» со счетом 2:1.
Итого, беспроигрышная серия команды составляет уже 12 матчей, 9 из которых закончились ее победой.
«Атлетико» выиграл 3 из 4 выездных матчей текущего розыгрыша Серии А.
Прогноз и ставка
Несмотря на уверенную серию гостей, букмекеры однозначно подошли к оценке соперников — 1.34 и 9.60 соответственно.
«Палмейрас» сейчас не в лучшей форме. При этом он лучший по результативности. Гости имеют неплохую победную серию и в 3 из 4 матчей забивали не менее двух голов.
Этот матч вполне может оказаться результативным. Рекомендуемая ставка — обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.75.