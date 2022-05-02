«Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Караганда

Карагандинцы подтверждают реноме середняка лиги. Сейчас команда осела на 9 позиции в таблице.

При этом атака «горняков» действует весьма результативно. В 7 матчах забито 11 мячей, притом, что в свои ворота пропущено на 2 меньше.

В минувшем туре «Шахтер» Караганда громко провалился. Выезд в Актау завершился разгромом от лидера чемпионата «Каспия» (4:0).

Все прогнозы на футбол

Против «Тобола» команда исторически играет продуктивно. Из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли трижды при двух неудачах.

«Тобол»

Эта команда стартовала, в целом, ниже своего уровня. «Тоболу» нужно подтверждать неслучайность своего триумфа в прошлом сезоне.

Сейчас в активе команды 12 набранных очков и 5 место. Учитывая высокую плотность в таблице, «Тобол» способен подняться повыше, ведь отставание от лидера составляет всего 4 пункта.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Тобол» разжился одним баллом. Дома команда не сумела одолеть «Астану» (1:1).

«Тобол» не побеждает уже на протяжении календарного месяца. Так что выезд в Караганду рассматривается, как шанс исправить ситуацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.88, на ничью за 3.28, а на «Шахтер» Караганда — за 4.02.

«Шахтер» Караганда крайне нестабилен.

«Тобол» давненько не познавал вкуса побед .

Действующий чемпион мотивирован добыть долгожданную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -0.75 с коэффициентом 2.23.