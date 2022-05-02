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    «Тобол» победит где? В Караганде!

    «Шахтер» Караганда — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Казахстана, 2 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Караганда — «Тобол»
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    Асхат Тагыберген
    «Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 02 Мая 2022 года
    Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Шахтер Караганда 14:00 Тобол Тобол
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Шахтер» Караганда

    Карагандинцы подтверждают реноме середняка лиги. Сейчас команда осела на 9 позиции в таблице.

    При этом атака «горняков» действует весьма результативно. В 7 матчах забито 11 мячей, притом, что в свои ворота пропущено на 2 меньше.

    В минувшем туре «Шахтер» Караганда громко провалился. Выезд в Актау завершился разгромом от лидера чемпионата «Каспия» (4:0).

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    Против «Тобола» команда исторически играет продуктивно. Из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли трижды при двух неудачах.

    «Тобол»

    Эта команда стартовала, в целом, ниже своего уровня. «Тоболу» нужно подтверждать неслучайность своего триумфа в прошлом сезоне.

    Сейчас в активе команды 12 набранных очков и 5 место. Учитывая высокую плотность в таблице, «Тобол» способен подняться повыше, ведь отставание от лидера составляет всего 4 пункта.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Тобол» разжился одним баллом. Дома команда не сумела одолеть «Астану» (1:1).

    «Тобол» не побеждает уже на протяжении календарного месяца. Так что выезд в Караганду рассматривается, как шанс исправить ситуацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.88, на ничью за 3.28, а на «Шахтер» Караганда — за 4.02.

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    «Шахтер» Караганда крайне нестабилен.

    «Тобол» давненько не познавал вкуса побед.

    Действующий чемпион мотивирован добыть долгожданную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -0.75 с коэффициентом 2.23.

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    «Шахтер» Караганда — «Тобол»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. «Тобол» победит где? В Караганде!
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