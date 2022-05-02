«Шахтер» Караганда
Карагандинцы подтверждают реноме середняка лиги. Сейчас команда осела на 9 позиции в таблице.
При этом атака «горняков» действует весьма результативно. В 7 матчах забито 11 мячей, притом, что в свои ворота пропущено на 2 меньше.
В минувшем туре «Шахтер» Караганда громко провалился. Выезд в Актау завершился разгромом от лидера чемпионата «Каспия» (4:0).
Против «Тобола» команда исторически играет продуктивно. Из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли трижды при двух неудачах.
«Тобол»
Эта команда стартовала, в целом, ниже своего уровня. «Тоболу» нужно подтверждать неслучайность своего триумфа в прошлом сезоне.
Сейчас в активе команды 12 набранных очков и 5 место. Учитывая высокую плотность в таблице, «Тобол» способен подняться повыше, ведь отставание от лидера составляет всего 4 пункта.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Тобол» разжился одним баллом. Дома команда не сумела одолеть «Астану» (1:1).
«Тобол» не побеждает уже на протяжении календарного месяца. Так что выезд в Караганду рассматривается, как шанс исправить ситуацию.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.88, на ничью за 3.28, а на «Шахтер» Караганда — за 4.02.
«Шахтер» Караганда крайне нестабилен.
«Тобол»
Действующий чемпион мотивирован добыть долгожданную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -0.75 с коэффициентом 2.23.