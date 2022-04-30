«Специя» на своём поле сыграет против «Лацио» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 30 апреля, начало — 21:45 (мск). «Специя» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Орлята» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 33 очка за 34 матча. От зоны вылета команду отделяет 8 баллов.

За 10 последних матчей во всех турнирах «Специя» 2 раза порадовала болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 7 раз терпела поражения от соперников.

Коэффициенты матча Специя — Лацио 1 5.10 X 3.95 2 1.65 Ставка

В Серии А «орлята» смогли одержать победу ещё три тура назад в матче против «Венеции», которую они минимально обыграли на своём поле со счётом 1:0. После этого «Специя» встречалась с «Эмполи» и команды не смогли определить сильнейшего — 0:0.

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А в двух последних турах чемпионата «Специя» потерпела два поражения от «Интера» на домашней арене — 1:3, и от «Торино» на выезде — 2:1.

«Лацио»

«Бело-голубые» ведут борьбу за еврокубковую зону в этом сезоне и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А набрав 56 очков. Расположившаяся ниже «Фиорентина» имеет такое же количество баллов.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лацио» 3 раза довольствовался ничейным результатам, 3 раза терпел поражения и 4 раза смог одержать победы.

В последнем туре чемпионата Италии «орлы» потерпели поражение от лидера турнирной таблицы «Милана», которому проиграли на своем поле со счётом 1:2. А до этого в матче против «Торино» команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

Перед этим «Лацио» встречался с более слабыми командами Серии А и в этих поединках легко переиграл своим соперников — «Сассуоло» (2:1) и «Дженоа» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Специи» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Лацио» — за 1.73.

Прогноз — «Специя» уже может позволить себе спокойно доиграть сезон, так как обеспечила хороший отрыв от зоны вылета. А вот «Лацио» ещё ведет ожесточенную борьбу за еврокубковую зону. поэтому в матче против аутсайдера точно не будет терять очки.

Ставка — Победа «Лацио» с форой (-1) за 2.23.