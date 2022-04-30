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    «Лацио» уверенно заберет свои 3 очка

    «Специя» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Италии, 30 апреля 2022 года

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    «Специя» на своём поле сыграет против «Лацио» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 30 апреля, начало — 21:45 (мск). «Специя» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Апреля 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 21:45 Лацио Лацио
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    «Специя»

    «Орлята» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 33 очка за 34 матча. От зоны вылета команду отделяет 8 баллов.

    За 10 последних матчей во всех турнирах «Специя» 2 раза порадовала болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 7 раз терпела поражения от соперников.

    Коэффициенты матча Специя — Лацио

  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    В Серии А «орлята» смогли одержать победу ещё три тура назад в матче против «Венеции», которую они минимально обыграли на своём поле со счётом 1:0. После этого «Специя» встречалась с «Эмполи» и команды не смогли определить сильнейшего — 0:0.

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    А в двух последних турах чемпионата «Специя» потерпела два поражения от «Интера» на домашней арене — 1:3, и от «Торино» на выезде — 2:1.

    «Лацио»

    «Бело-голубые» ведут борьбу за еврокубковую зону в этом сезоне и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А набрав 56 очков. Расположившаяся ниже «Фиорентина» имеет такое же количество баллов.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Лацио» 3 раза довольствовался ничейным результатам, 3 раза терпел поражения и 4 раза смог одержать победы.

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  • 27/04/2022

    • В последнем туре чемпионата Италии «орлы» потерпели поражение от лидера турнирной таблицы «Милана», которому проиграли на своем поле со счётом 1:2. А до этого в матче против «Торино» команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

    Перед этим «Лацио» встречался с более слабыми командами Серии А и в этих поединках легко переиграл своим соперников — «Сассуоло» (2:1) и «Дженоа» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Специи» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Лацио» — за 1.73.

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    Прогноз — «Специя» уже может позволить себе спокойно доиграть сезон, так как обеспечила хороший отрыв от зоны вылета. А вот «Лацио» ещё ведет ожесточенную борьбу за еврокубковую зону. поэтому в матче против аутсайдера точно не будет терять очки.

    Ставка — Победа «Лацио» с форой (-1) за 2.23.

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    «Специя» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» уверенно заберет свои 3 очка
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