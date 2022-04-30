«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. «Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» идет на 8 месте в турнирной таблице. При этом шансы вклиниться в зону еврокубков у команды еще не иссякли.

Команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 31 матче пропущено 47 мячей, и это при весьма неплохой реализации (52 гола).

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Фрайбург 1 2.40 X 3.55 2 2.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Хоффенхайм» добыл один зачетный пункт. На выезде команда добилась ничьей с «Айнтрахтом» (2:2).

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В этом поединке «Хоффенхайм» не досчитается нескольких исполнителей. Например, в лазарет угодили хавбек Хавард Нордтвейт и защитник Крис Ричардс.

«Фрайбург»

Эта команда претендует на лавры одного из приятных открытий сезона. Нынешнее 5 место для «Фрайбурга» вполне тянет на прорыв.

При этом команда вполне способна подняться в зону Лиги чемпионов. Отставание от 4 места составляет всего 2 очка.

В предыдущем туре «Фрайбург» устроил голевую перестрелку с гладбахской «Боруссией» (3:3). Причем по ходу встречи команда проигрывала со счетом 0:2.

Без кадровых проблем у команды также не обошлось. Не сыграют в этом поединке защитник Мануэль Гульде и хавбек Кевин Шаде.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.37, на ничью за 3.50, а на «Фрайбург» — за 2.90.

«Хоффенхайм» традиционно неудачно играет с «Фрайбургом» .

«Фрайбург» мотивирован подняться в зону Лиги чемпионов.

До ничьей в минувшем туре «Фрайбург» имел серию из трех побед к ряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.90.