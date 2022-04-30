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    Три очка для «Фрайбурга»?

    «Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Бундеслига, 30 апреля 2022 года

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    Винченцо Грифо
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. «Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 19:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» идет на 8 месте в турнирной таблице. При этом шансы вклиниться в зону еврокубков у команды еще не иссякли.

    Команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 31 матче пропущено 47 мячей, и это при весьма неплохой реализации (52 гола).

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Фрайбург

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Хоффенхайм» добыл один зачетный пункт. На выезде команда добилась ничьей с «Айнтрахтом» (2:2).

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    В этом поединке «Хоффенхайм» не досчитается нескольких исполнителей. Например, в лазарет угодили хавбек Хавард Нордтвейт и защитник Крис Ричардс.

    «Фрайбург»

    Эта команда претендует на лавры одного из приятных открытий сезона. Нынешнее 5 место для «Фрайбурга» вполне тянет на прорыв.

    При этом команда вполне способна подняться в зону Лиги чемпионов. Отставание от 4 места составляет всего 2 очка.

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  • 26/04/2022

    • В предыдущем туре «Фрайбург» устроил голевую перестрелку с гладбахской «Боруссией» (3:3). Причем по ходу встречи команда проигрывала со счетом 0:2.

    Без кадровых проблем у команды также не обошлось. Не сыграют в этом поединке защитник Мануэль Гульде и хавбек Кевин Шаде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.37, на ничью за 3.50, а на «Фрайбург» — за 2.90.

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    «Хоффенхайм» традиционно неудачно играет с «Фрайбургом».

    «Фрайбург» мотивирован подняться в зону Лиги чемпионов.

    До ничьей в минувшем туре «Фрайбург» имел серию из трех побед к ряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.90.

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    «Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Фрайбурга»?
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