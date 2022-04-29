В Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» местный клуб «Унион» сыграет против «Гройтер Фюрт» в 32-м туре Бундеслиги. Игра состоится 29 апреля, начало — в 21:30 по мск. «Унион» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» проводит хороший сезон и даже еще претендует на Лигу чемпионов. За три тура до финиша Бундеслиги он идет шестым, но от четвертой позиции отстает всего на четыре балла.

После тог как в середине марта «железные» проиграли на выезде «Баварии» со счетом 0:4, затем они только побеждали в рамках чемпионата Германии, выиграв последующие четыре поединка.

Коэффициенты матча Унион — Гройтер Фюрт 1 1.25 X 5.40 2 14.00 Ставка

Правда, в этом отрезке три из этих викторий были добыты с минимальной разницей. В своей последней проведенной игре первенства берлинцы одолели в гостях 2:1 «РБ Лейпциг».

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей арене «Унион» проиграл лишь один матч из последних девяти, еще в этот период две встречи он свел вничью и смог добыть аж шесть победных результатов.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» уже официально вылетел во вторую Бундеслигу. У команды всего 17 очков в активе и последняя строке в турнирке, с которой клуб уже не поднимется.

«Клеверные» с самого старта первенства плелись на самом дне и так до конца чемпионата наладить свою игру и не смогли. В десяти же предыдущих турах они смогли выиграть лишь раз.

Также в этот период команда расписала четыре мировые и потерпела пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где она на своем поле была разгромлена «Байером» 1:4.

«Гройтер Фюрт» в этом чемпионате Германии на выезде так и не удосужился выиграть хоть одну встречу, трижды сыграв вничью и потерпев аж 12 фиаско.

В первом круге «Гройтер Фюрт» неожиданно дома выиграл 1:0. До этого же команды играли во второй Бундеслиге, где чаще побеждал «Унион» в последнее время.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Униона» — 1.30, победа «Гройтер Фюрт» — 11.00, ничья — 5.85.

Ставящий перед собой высоки цели «Унион» на своем поле просто обязан обыгрывать аутсайдера, который к тому же уже утратил турнирную мотивацию. В общем, наш прогноз на эту игру — П1 с форой -1,5.