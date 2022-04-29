ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов Эрик тен ХагАнти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг Игроки «Манчестер Сити»Триллер на «Этихад». «Ман Сити» и «Реал» — та самая пара плей-офф, которую все ждали
  • 23:57
    • «Ливерпуль» победил «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
  • 20:59
    • Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Берлинцы легко справятся с аутсайдером

    «Унион» — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Германии, 29 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Гройтер Фюрт Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Унион» — «Гройтер Фюрт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Унион»
    В Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» местный клуб «Унион» сыграет против «Гройтер Фюрт» в 32-м туре Бундеслиги. Игра состоится 29 апреля, начало — в 21:30 по мск. «Унион» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Апреля 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 21:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •

    «Унион»

    «Унион» проводит хороший сезон и даже еще претендует на Лигу чемпионов. За три тура до финиша Бундеслиги он идет шестым, но от четвертой позиции отстает всего на четыре балла.

    После тог как в середине марта «железные» проиграли на выезде «Баварии» со счетом 0:4, затем они только побеждали в рамках чемпионата Германии, выиграв последующие четыре поединка.

    Коэффициенты матча Унион — Гройтер Фюрт

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    Правда, в этом отрезке три из этих викторий были добыты с минимальной разницей. В своей последней проведенной игре первенства берлинцы одолели в гостях 2:1 «РБ Лейпциг».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей арене «Унион» проиграл лишь один матч из последних девяти, еще в этот период две встречи он свел вничью и смог добыть аж шесть победных результатов.

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» уже официально вылетел во вторую Бундеслигу. У команды всего 17 очков в активе и последняя строке в турнирке, с которой клуб уже не поднимется.

    «Клеверные» с самого старта первенства плелись на самом дне и так до конца чемпионата наладить свою игру и не смогли. В десяти же предыдущих турах они смогли выиграть лишь раз.

  • Бундеслига: Итоги 31-го тура
  • Расклады в турнирной таблице чемпионата Германии за 3 тура до финиша
  • 26/04/2022

    • Также в этот период команда расписала четыре мировые и потерпела пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где она на своем поле была разгромлена «Байером» 1:4.

    «Гройтер Фюрт» в этом чемпионате Германии на выезде так и не удосужился выиграть хоть одну встречу, трижды сыграв вничью и потерпев аж 12 фиаско.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В первом круге «Гройтер Фюрт» неожиданно дома выиграл 1:0. До этого же команды играли во второй Бундеслиге, где чаще побеждал «Унион» в последнее время.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Униона» — 1.30, победа «Гройтер Фюрт» — 11.00, ничья — 5.85.

    Ставящий перед собой высоки цели «Унион» на своем поле просто обязан обыгрывать аутсайдера, который к тому же уже утратил турнирную мотивацию. В общем, наш прогноз на эту игру — П1 с форой -1,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Молчан — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Анисимова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  6.80
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Унион» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на футбол. Берлинцы легко справятся с аутсайдером
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры