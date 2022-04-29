«Утрехт»
В концовке текущего сезона «горожане» борются за место в квалификации Лиги конференций. На данный момент они находятся на 7 позиции с 42 очками на счету.
«Утрехт» исправно терял очки в последних шести поединках — 3 ничьи и 3 поражения. Команде все ее везет, ведь идущий позади «Гронинген» находится на расстоянии шести очков.
В прошлом туре «красно-белые» проиграли на выезде «Фейеноорду» (1:2). До этого у команды были ничьи с «Фортуной» (1:1) и «Валвейком» (1:1).
Травмированные игроки и игроки под вопросом: Хенк Верман, Наоки Маэда, Барт Рамселар, Кристофер Маменги и Томми Санкт-Яго.
НЕК
Клуб из Неймегена идет на 10 месте в таблице чемпионата Нидерландов. У него 35 очков после 30 туров.
НЕК проиграл два матча подряд. Он уступил «Твенте» 0:2 и потерпел поражение от «Аякса» со счетом 0:1.
Выездной профиль команды намного лучше, чем домашний. Из 9 побед 7 она одержала именно в чужих стенах.
В списке травмированных у гостей Эдгар Баррето, Вильфред Бони, Педро Руис и Кас Одентал.
Прогноз и ставка
Котировки выставляют хозяев в роли фаворитов — 1.68 на них и 4.70 на победу гостей. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 3.95.
В очных противостояниях у «Утрехта» сейчас перевес. Он победил в 3 из 4 последних поединков. В 3 из 4 случаев тотал встречи был больше 3.
Можно поставить на победу «Утрехта» при тотал больше 2.5 за 2.09.