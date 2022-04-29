В поединке 31 тура голландской Эредивизии на поле стадиона «Галгенвард» состоится встреча между клубами «Утрехт» и НЕК. Она назначена на 29 апреля 21:00 мск. «Утрехт» — НЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Утрехт»

В концовке текущего сезона «горожане» борются за место в квалификации Лиги конференций. На данный момент они находятся на 7 позиции с 42 очками на счету.

«Утрехт» исправно терял очки в последних шести поединках — 3 ничьи и 3 поражения. Команде все ее везет, ведь идущий позади «Гронинген» находится на расстоянии шести очков.

В прошлом туре «красно-белые» проиграли на выезде «Фейеноорду» (1:2). До этого у команды были ничьи с «Фортуной» (1:1) и «Валвейком» (1:1).

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Травмированные игроки и игроки под вопросом: Хенк Верман, Наоки Маэда, Барт Рамселар, Кристофер Маменги и Томми Санкт-Яго.

НЕК

Клуб из Неймегена идет на 10 месте в таблице чемпионата Нидерландов. У него 35 очков после 30 туров.

НЕК проиграл два матча подряд. Он уступил «Твенте» 0:2 и потерпел поражение от «Аякса» со счетом 0:1.

Выездной профиль команды намного лучше, чем домашний. Из 9 побед 7 она одержала именно в чужих стенах.

В списке травмированных у гостей Эдгар Баррето, Вильфред Бони, Педро Руис и Кас Одентал.

Прогноз и ставка

Котировки выставляют хозяев в роли фаворитов — 1.68 на них и 4.70 на победу гостей. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 3.95.

В очных противостояниях у «Утрехта» сейчас перевес. Он победил в 3 из 4 последних поединков. В 3 из 4 случаев тотал встречи был больше 3.

Можно поставить на победу «Утрехта» при тотал больше 2.5 за 2.09.