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    Прервет ли «Утрехт» неудачную серию?

    «Утрехт» — НЕК. Прогноз (к. 2.09), ставки на футбол, Эредивизия, 29 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — НЕК
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    Барт Рамселар
    В поединке 31 тура голландской Эредивизии на поле стадиона «Галгенвард» состоится встреча между клубами «Утрехт» и НЕК. Она назначена на 29 апреля 21:00 мск. «Утрехт» — НЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 29 Апреля 2022 года
    Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Утрехт 21:00 НЕК НЕК
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Утрехт»

    В концовке текущего сезона «горожане» борются за место в квалификации Лиги конференций. На данный момент они находятся на 7 позиции с 42 очками на счету.

    «Утрехт» исправно терял очки в последних шести поединках — 3 ничьи и 3 поражения. Команде все ее везет, ведь идущий позади «Гронинген» находится на расстоянии шести очков.

    В прошлом туре «красно-белые» проиграли на выезде «Фейеноорду» (1:2). До этого у команды были ничьи с «Фортуной» (1:1) и «Валвейком» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Травмированные игроки и игроки под вопросом: Хенк Верман, Наоки Маэда, Барт Рамселар, Кристофер Маменги и Томми Санкт-Яго.

    НЕК

    Клуб из Неймегена идет на 10 месте в таблице чемпионата Нидерландов. У него 35 очков после 30 туров.

    НЕК проиграл два матча подряд. Он уступил «Твенте» 0:2 и потерпел поражение от «Аякса» со счетом 0:1.

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  • Вчера

    • Выездной профиль команды намного лучше, чем домашний. Из 9 побед 7 она одержала именно в чужих стенах.

    В списке травмированных у гостей Эдгар Баррето, Вильфред Бони, Педро Руис и Кас Одентал.

    Прогноз и ставка

    Котировки выставляют хозяев в роли фаворитов — 1.68 на них и 4.70 на победу гостей. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 3.95.

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    В очных противостояниях у «Утрехта» сейчас перевес. Он победил в 3 из 4 последних поединков. В 3 из 4 случаев тотал встречи был больше 3.

    Можно поставить на победу «Утрехта» при тотал больше 2.5 за 2.09.

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    «Утрехт» — НЕК: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Утрехт» неудачную серию?
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