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    Удачная гастроль «Старой Сеньоры»?

    «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Серия А, 25 апреля 2022 года

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    Джорджо Кьеллини
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Апреля 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» уже ни за что не сражается. Ни вылет, ни еврокубковые места команде уже не грозят.

    Между тем, середняк Серии А довольно силен в плане реализации. В 33 матчах забито 58 мячей. Правда, и в свои ворота пропускается немало (53 гола).

    Коэффициенты матча Сассуоло — Ювентус

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» потерпел поражение. На выезде команда минимально уступила «Кальяри».

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи против туринцев для команды традиционно складываются не слишком удачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при трех коллизиях.

    «Ювентус»

    Эта команда уже фактически выбыла из чемпионской гонки. Наверняка даже подъем в тройку будет для туринцев некоторым успехом.

    Между тем, «Ювентус» не преуспевает в плане реализации. В 33 сыгранных матчах «Старая Синьора» забила лишь 50 голов.

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    • В предыдущем туре «Ювентус» потерял два очка. Туринцы не сумели обыграть традиционно удобную для себя «Болонью» (1:1).

    Чувствуется отсутствие Федерико Кьезы и Мануэля Локателли. Не помешал бы и еще один обитатель лазарета Вестон Маккенни.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.80, на ничью за 3.90, а на «Сассуоло» — за 4.20.

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    «Сассуоло» в нынешнем сезоне уже ни на что не претендует.

    «Ювентус» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Туринцы традиционно успешно играют с «Сассуоло». Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Старой Сеньоры»?
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