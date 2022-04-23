«Кайрат» сыграет на своем поле с «Тураном» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

Старт у алмаатинцев получился не самым мощным. В шести сыгранных матчах «Кайрат» набрал 12 очков и занимает 2 место в таблице.

Вот и в минувшем туре «Кайрат» потерял очки. В битве с «Тоболом» была зафиксирована ничья (2:2).

Вообще, «Кайрат» не лучшим образом выглядит в атаке: всего 7 голов в 6 матчах. Причем 5 из них на счету гвинейца Хосе Канте.

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Против «Турана» команда исторически играет с переменным успехом. Из четырех очных свиданий команды по два раза обменялись викториями.

«Туран»

Эта команда замыкает турнирную таблицу чемпионата. Три очка в 5 поединках и 0 (!) забитых мячей характеризуют старт команды как провальный.

«Туран» оказался банально неготовым к сезону. Правда, в двух последних матчах команда не пропускала в свои ворота.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Туран» добыл один зачетный балл. Дома команда расписала сухую мировую с «Ордабасы».

«Туран» в прошлом сезоне дважды одолел алмаатинцев. Причем обе виктории пришлись на Кубок Казахстана.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.28, на ничью за 4.88, а на «Туран» — за 10.50.

«Кайрат» намеревается вырваться в лидеры чемпионата.

«Туран» еще не забил ни одного мяча в чемпионате .

«Кайрат» не должен иметь проблем с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1.75 с коэффициентом 2.22.