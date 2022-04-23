«Бавария» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 72 очков.

Отрыв от «Дортмунда» составляет девять очков. То есть в случае победы в предстоящем матче «Бавария» досрочно станет чемпионом.

Коэффициенты матча Бавария — Боруссия Д 1 1.37 X 5.50 2 7.20 Ставка

В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна одержала гостевую победу над «Арминией» (3:0). Это случилось через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов. «Бавария», как известно, не смогла пройти испанский «Вильярреал».

Все прогнозы на Бундеслигу

«Бавария» забила 15 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Германии на своем поле.

«Боруссия» Д

«Боруссия» тем временем находится на второй строчке, набрав в 30-ти матчах 63 очка.

Понятно, что даже в случае победы в Мюнхене «Дортмунд» все равно не станет чемпионом. Сложно представить, что должно случиться, чтобы «Бавария» проиграла все оставшиеся матчи.

На прошлой неделе «Боруссия» Д одержала одну из самых ярких побед в этом сезоне. Команда Марко Розе разгромила на своем поле «Вольфсбург» — 6:1. Из этих шести мячей два на счету Эрлинга Холанда.

Тем не менее, надо не забывать, что апрель начался для «Боруссии» с разгромного домашнего поражения от «Лейпцига» — 1:4.

«Боруссия» ни разу не проиграла семи предыдущих матчах Бундеслиги на своем поле (пять побед и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Боруссии» — за 7.50.

Обыграть главного конкурента на своем поле и стать чемпионом — идеальный сценарий для «Баварии».

«Дортмунд», конечно, постарается испортить праздник, но, честно говоря, в это верится с трудом. Пять предыдущих матчей между этими командами завершились победами «Баварии» — показательная серия.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Баварии» в обоих таймах за 1.76. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.