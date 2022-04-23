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    «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?

    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.19) и ставки на футбол, Бундеслига, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Бавария» забила 15 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Германии на своем поле
    «Бавария» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 72 очков.

    Отрыв от «Дортмунда» составляет девять очков. То есть в случае победы в предстоящем матче «Бавария» досрочно станет чемпионом.

    Коэффициенты матча Бавария — Боруссия Д

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.20
  • Ставка
    •

    В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна одержала гостевую победу над «Арминией» (3:0). Это случилось через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов. «Бавария», как известно, не смогла пройти испанский «Вильярреал».

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    «Бавария» забила 15 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Германии на своем поле.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» тем временем находится на второй строчке, набрав в 30-ти матчах 63 очка.

    Понятно, что даже в случае победы в Мюнхене «Дортмунд» все равно не станет чемпионом. Сложно представить, что должно случиться, чтобы «Бавария» проиграла все оставшиеся матчи.

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  • 18/04/2022

    • На прошлой неделе «Боруссия» Д одержала одну из самых ярких побед в этом сезоне. Команда Марко Розе разгромила на своем поле «Вольфсбург» — 6:1. Из этих шести мячей два на счету Эрлинга Холанда.

    Тем не менее, надо не забывать, что апрель начался для «Боруссии» с разгромного домашнего поражения от «Лейпцига» — 1:4.

    «Боруссия» ни разу не проиграла семи предыдущих матчах Бундеслиги на своем поле (пять побед и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Боруссии» — за 7.50.

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    Обыграть главного конкурента на своем поле и стать чемпионом — идеальный сценарий для «Баварии».

    «Дортмунд», конечно, постарается испортить праздник, но, честно говоря, в это верится с трудом. Пять предыдущих матчей между этими командами завершились победами «Баварии» — показательная серия.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Баварии» в обоих таймах за 1.76. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.

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    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
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