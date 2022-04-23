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    Осторожное начало по-мюнхенски?

    «Бавария» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Бундеслиги 23 апреля 2022 года

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    Эрлинг Холанн
    Бавария« сыграет на своем поле с "Боруссией" Дортмунд в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Бавария»

    «Бавария» несется к очередному чемпионскому титулу. Серебряная салатница уже совсем рядом, и есть все шансы взять ее досрочно.

    «Бавария» на 9 очков опережает как раз дортмундцев. Да и по всем показателям преимущество команды Юлиана Нагельсмана велико.

    Коэффициенты матча Бавария — Боруссия Д

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.20
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре «Бавария» добыла дежурную викторию. На выезде легко и непринужденно была обыграна «Арминия» (0:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С дортмундцами «Бавария» в последние годы играет удачно. Семь последних матчей завершились победами мюнхенцев.

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд еще не потеряла математических шансов на чемпионство. Правда, нужно выигрывать все оставшиеся матчи, ожидая осечки от «Баварии».

    «Боруссия» Дортмунд имеет серьезные кадровые проблемы. В лазарете оказались: Торган Азар, Аксель Витцель, Доньелл Мален и Джованни Рейна.

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    • В минувшем туре Бундеслиги дортмундцы добыли три очка. Эрлинг Холанн и компания разнесли в щепки «Вольфсбург» (6:1).

    К слову, норвежец настрелял уже 18 мячей в чемпионате. Привычно выделяется также Марко Ройс, отличившийся 9 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.36, на ничью за 5.50, а на «Боруссию» Дортмунд — за 7.00.

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    «Баварию» может несколько расхолодить отрыв от главного конкурента.

    Дортмундцы наверняка сыграют вторым номером, к тому же мотивированы прервать серию неудач в поединках с мюнхенцами.

    В решающем поединке чемпионата соперники будут осторожничать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма меньше 0.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Осторожное начало по-мюнхенски?
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