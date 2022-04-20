20 апреля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Лестер». Игра начнется в 21:45 по мск. «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

С 28 набранными баллами «Эвертон» располагается на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. От 18 строки он оторвался на три пункта, однако имеет пару игр в запасе.

В своей последней проведенной игре первенства «ириски» на своем поле смогли неожиданно обыграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. И данная виктория стала только второй за последние шесть игр первенства.

Коэффициенты матча Эвертон — Лестер 1 2.30 X 3.40 2 3.05 Ставка

Остальные же четыре встречи в данном отрезке коллектив из Ливерпуля проиграл. Правда, в данных матчах он трижды уступал с разницей в один мяч, а раз потерпел крупное фиаско.

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» вышел победителем из своих последних двух домашних игр чемпионата. Перед этим же проиграл четыре поединка при одном выигрышном результате.

«Лестер»

«Лестер» в турнирной таблице английского чемпионата идет на девятой строчке, набрав 40 очков. Выше клуб уже наверняка подняться не сумеет, так как даже от восьмого места отстает на девять баллов.

Правда, в последнем отрезке чемпионата «лисы» играют весьма успешно, выиграв четыре из предыдущих семи встреч. В последней же игре чемпионате они уступили на выезде «Ньюкаслу» 1:2.

Немного ранее коллектив в ответном поединке четвертьфинала Лиги конференций на выезде одержал волевую викторию над «ПСВ Эйндховеном» 2:1, и тем самым пробился в полуфинал турнира.

Отметим, что у «Лестера» всего лишь одна выездная виктория в рамках АПЛ в последних десяти матчах при трех ничьих и шести поражениях.

В последних четырех очных поединках этих клубов дважды была ничья и дважды сильнее были «ириски».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.38, победа «Лестера» — 3.10, ничья — 3.54.

В данном противостоянии прогнозируем викторию хозяев поля, так как они еще не обезопасили себя от вылета, а «лисы» же уже не имеют турнирной мотивации.