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    «Ириски» еще больше оторвутся от опасной зоны

    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Чемпионат Англии, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Лестер»
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    «Эвертон»
    20 апреля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Лестер». Игра начнется в 21:45 по мск. «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2022 года
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    «Эвертон»

    С 28 набранными баллами «Эвертон» располагается на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. От 18 строки он оторвался на три пункта, однако имеет пару игр в запасе.

    В своей последней проведенной игре первенства «ириски» на своем поле смогли неожиданно обыграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. И данная виктория стала только второй за последние шесть игр первенства.

    Коэффициенты матча Эвертон — Лестер

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    Остальные же четыре встречи в данном отрезке коллектив из Ливерпуля проиграл. Правда, в данных матчах он трижды уступал с разницей в один мяч, а раз потерпел крупное фиаско.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Эвертон» вышел победителем из своих последних двух домашних игр чемпионата. Перед этим же проиграл четыре поединка при одном выигрышном результате.

    «Лестер»

    «Лестер» в турнирной таблице английского чемпионата идет на девятой строчке, набрав 40 очков. Выше клуб уже наверняка подняться не сумеет, так как даже от восьмого места отстает на девять баллов.

    Правда, в последнем отрезке чемпионата «лисы» играют весьма успешно, выиграв четыре из предыдущих семи встреч. В последней же игре чемпионате они уступили на выезде «Ньюкаслу» 1:2.

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  • Вчера

    • Немного ранее коллектив в ответном поединке четвертьфинала Лиги конференций на выезде одержал волевую викторию над «ПСВ Эйндховеном» 2:1, и тем самым пробился в полуфинал турнира.

    Отметим, что у «Лестера» всего лишь одна выездная виктория в рамках АПЛ в последних десяти матчах при трех ничьих и шести поражениях.

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    В последних четырех очных поединках этих клубов дважды была ничья и дважды сильнее были «ириски».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.38, победа «Лестера» — 3.10, ничья — 3.54.

    В данном противостоянии прогнозируем викторию хозяев поля, так как они еще не обезопасили себя от вылета, а «лисы» же уже не имеют турнирной мотивации.

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    «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» еще больше оторвутся от опасной зоны
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