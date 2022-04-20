«Эвертон»
С 28 набранными баллами «Эвертон» располагается на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. От 18 строки он оторвался на три пункта, однако имеет пару игр в запасе.
В своей последней проведенной игре первенства «ириски» на своем поле смогли неожиданно обыграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. И данная виктория стала только второй за последние шесть игр первенства.
Коэффициенты матча Эвертон — Лестер
Остальные же четыре встречи в данном отрезке коллектив из Ливерпуля проиграл. Правда, в данных матчах он трижды уступал с разницей в один мяч, а раз потерпел крупное фиаско.
«Эвертон» вышел победителем из своих последних двух домашних игр чемпионата. Перед этим же проиграл четыре поединка при одном выигрышном результате.
«Лестер»
«Лестер» в турнирной таблице английского чемпионата идет на девятой строчке, набрав 40 очков. Выше клуб уже наверняка подняться не сумеет, так как даже от восьмого места отстает на девять баллов.
Правда, в последнем отрезке чемпионата «лисы» играют весьма успешно, выиграв четыре из предыдущих семи встреч. В последней же игре чемпионате они уступили на выезде «Ньюкаслу» 1:2.
Немного ранее коллектив в ответном поединке четвертьфинала Лиги конференций на выезде одержал волевую викторию над «ПСВ Эйндховеном» 2:1, и тем самым пробился в полуфинал турнира.
Отметим, что у «Лестера» всего лишь одна выездная виктория в рамках АПЛ в последних десяти матчах при трех ничьих и шести поражениях.
В последних четырех очных поединках этих клубов дважды была ничья и дважды сильнее были «ириски».
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.38, победа «Лестера» — 3.10, ничья — 3.54.
В данном противостоянии прогнозируем викторию хозяев поля, так как они еще не обезопасили себя от вылета, а «лисы» же уже не имеют турнирной мотивации.