«Брест» дома сыграет против «Лиона» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» с 39 зачетными пунктами в турнирной таблице идет на 12-й позиции, опережая опасную зону на 10 очков, так что вполне может себя чувствовать безопасно.

В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на выезде проиграли «Сент-Этьена», а туром ранее они расписали мировую с «Нантом» со счетом 1:1.

Коэффициенты матча Брест — Лион 1 4.40 X 4.10 2 1.72 Ставка

Перед этим же коллектив на протяжении трех матчей первенства потерпел два поражения и одну игру выиграл.

Все прогнозы на Лигу 1

Таким образом, в последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу на выезде «Монпелье» (2:1).

«Лион»

«Львы» спустились в турнирной таблице чемпионата Франции занимают восьмое место набрав 49 очков за 32 матча. Отставание от еврокубковой зоны составляет 4 балла.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Лион» 4 раза терпел поражения, 4 поединка провел с ничейными результатами и 3 раза смог порадовать болельщиков победами.

В последнем туре коллектив сумел разгромить «Бордо» с результатом 6:1.

Таким образом «Лион» смог выиграть лишь один матч из четырех последних в чемпионате Франции.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.