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    Продолжатся ли победы «Лиона»?

    «Брест» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Франции, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лион»
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    «Лион» идет на восьмом месте
    «Брест» дома сыграет против «Лиона» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:00 Лион Лион
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    «Брест»

    «Брест» с 39 зачетными пунктами в турнирной таблице идет на 12-й позиции, опережая опасную зону на 10 очков, так что вполне может себя чувствовать безопасно.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на выезде проиграли «Сент-Этьена», а туром ранее они расписали мировую с «Нантом» со счетом 1:1.

    Коэффициенты матча Брест — Лион

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.72
  • Ставка
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    Перед этим же коллектив на протяжении трех матчей первенства потерпел два поражения и одну игру выиграл.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Таким образом, в последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу на выезде «Монпелье» (2:1).

    «Лион»

    «Львы» спустились в турнирной таблице чемпионата Франции занимают восьмое место набрав 49 очков за 32 матча. Отставание от еврокубковой зоны составляет 4 балла.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Лион» 4 раза терпел поражения, 4 поединка провел с ничейными результатами и 3 раза смог порадовать болельщиков победами.

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    • В последнем туре коллектив сумел разгромить «Бордо» с результатом 6:1.

    Таким образом «Лион» смог выиграть лишь один матч из четырех последних в чемпионате Франции.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли победы «Лиона»?
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