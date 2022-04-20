«Брест»
«Брест» с 39 зачетными пунктами в турнирной таблице идет на 12-й позиции, опережая опасную зону на 10 очков, так что вполне может себя чувствовать безопасно.
В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на выезде проиграли «Сент-Этьена», а туром ранее они расписали мировую с «Нантом» со счетом 1:1.
Коэффициенты матча Брест — Лион
Перед этим же коллектив на протяжении трех матчей первенства потерпел два поражения и одну игру выиграл.
Таким образом, в последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу на выезде «Монпелье» (2:1).
«Лион»
«Львы» спустились в турнирной таблице чемпионата Франции занимают восьмое место набрав 49 очков за 32 матча. Отставание от еврокубковой зоны составляет 4 балла.
За последние 11 матчей во всех турнирах «Лион» 4 раза терпел поражения, 4 поединка провел с ничейными результатами и 3 раза смог порадовать болельщиков победами.
В последнем туре коллектив сумел разгромить «Бордо» с результатом 6:1.
Таким образом «Лион» смог выиграть лишь один матч из четырех последних в чемпионате Франции.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.