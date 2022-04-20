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    ПСЖ не заметит «Анже»

    «Анже» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Лига 1, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Анже» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Анже»

    «Анже» в нынешнем сезоне борется за выживание в классе сильнейших. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 32 матчах команда забила всего 36 раз.

    Коэффициенты матча Анже — ПСЖ

  • 1
  • 7.60
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.38
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Анже» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Нанту» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Отрыв от опасной зоны за 6 туров до конца составляет всего 5 очков. Учитывая непростой календарь, «Анже» придется крайне сложно.

    ПСЖ

    Парижане находятся в шаге от досрочного чемпионства. 15 очков гандикапа от «Марселя» за 6 туров до финиша — почти триумф.

    ПСЖ этот сезон провел на одном дыхании. Команда является лучшей в Лиге 1 в плане реализации — 72 забитых мяча.

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    • В предыдущем туре ПСЖ фактически сделал себя чемпионов. Главный конкурент «Марсель» был обыгран со счетом 2:1.

    В этом матче парижанам не помогут Неймар, Леандро Паредес, Лейвин Курзава и Андер Эррера. Зато в отличной форме находится Килиан Мбаппе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.42, на ничью за 5.25, а на «Анже» — за 8.10.

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    «Анже» не побеждает уже на протяжении месяца.

    ПСЖ явно не собирается откладывать вопрос с чемпионством.

    Парижане традиционно успешно играют с «Анже», к тому же мотивированы обеспечить себе чемпионский титул как можно скорее. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -1.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ не заметит «Анже»
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