«Анже» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» в нынешнем сезоне борется за выживание в классе сильнейших. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 32 матчах команда забила всего 36 раз.

Коэффициенты матча Анже — ПСЖ 1 7.60 X 5.00 2 1.38 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Анже» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Нанту» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Отрыв от опасной зоны за 6 туров до конца составляет всего 5 очков. Учитывая непростой календарь, «Анже» придется крайне сложно.

ПСЖ

Парижане находятся в шаге от досрочного чемпионства. 15 очков гандикапа от «Марселя» за 6 туров до финиша — почти триумф.

ПСЖ этот сезон провел на одном дыхании. Команда является лучшей в Лиге 1 в плане реализации — 72 забитых мяча.

В предыдущем туре ПСЖ фактически сделал себя чемпионов. Главный конкурент «Марсель» был обыгран со счетом 2:1.

В этом матче парижанам не помогут Неймар, Леандро Паредес, Лейвин Курзава и Андер Эррера. Зато в отличной форме находится Килиан Мбаппе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.42, на ничью за 5.25, а на «Анже» — за 8.10.

«Анже» не побеждает уже на протяжении месяца.

ПСЖ явно не собирается откладывать вопрос с чемпионством .

Парижане традиционно успешно играют с «Анже», к тому же мотивированы обеспечить себе чемпионский титул как можно скорее. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -1.5 с коэффициентом 2.12.