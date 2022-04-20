«Анже»
«Анже» в нынешнем сезоне борется за выживание в классе сильнейших. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.
Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 32 матчах команда забила всего 36 раз.
Коэффициенты матча Анже — ПСЖ
В предыдущем туре чемпионата «Анже» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Нанту» (1:1).
Отрыв от опасной зоны за 6 туров до конца составляет всего 5 очков. Учитывая непростой календарь, «Анже» придется крайне сложно.
ПСЖ
Парижане находятся в шаге от досрочного чемпионства. 15 очков гандикапа от «Марселя» за 6 туров до финиша — почти триумф.
ПСЖ этот сезон провел на одном дыхании. Команда является лучшей в Лиге 1 в плане реализации — 72 забитых мяча.
В предыдущем туре ПСЖ фактически сделал себя чемпионов. Главный конкурент «Марсель» был обыгран со счетом 2:1.
В этом матче парижанам не помогут Неймар, Леандро Паредес, Лейвин Курзава и Андер Эррера. Зато в отличной форме находится Килиан Мбаппе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.42, на ничью за 5.25, а на «Анже» — за 8.10.
«Анже» не побеждает уже на протяжении месяца.
ПСЖ явно
Парижане традиционно успешно играют с «Анже», к тому же мотивированы обеспечить себе чемпионский титул как можно скорее. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -1.5 с коэффициентом 2.12.