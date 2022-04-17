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    Приблизится ли «Спортинг» к «Порту»?

    «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Чемпионат Португалии, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Бенфика»
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    «Спортинг» идет на втором месте
    В воскресенье, 17 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Спортинг» в домашнем матче сыграет против «Бенфики». Начало встречи намечено на 22:30 по мск. «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг»

    «Спортинг» нынешний сезон проводит хуже, чем прошлый, когда стал чемпионом. Команда на 6 очков отстает от лидера Примейры «Порту».

    Зато оборона лиссабонцев — их украшение. В 29 матчах команда пропустила только 18 мячей, и это лучший в лиге показатель!

    В предыдущем туре «Спортинг» добыл дежурную викторию. Да никто бы и не понял, если бы лиссабонцы не осилили «Тонделу». Итог — 3:1.

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    Месяц назад команда вылетела из Лиги чемпионов. Уступив дома «Манчестер Сити» (0:5), на выезде «Спортинг» добился почетной ничьей (0:0).

    «Бенфика»

    «Бенфика» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.

    При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 29 матчах чемпионата Португалии «Бенфика» забила 73 мяча — больше всех в лиге.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» добыла три очка. Дома «Орлы» заклевали оборону «Белененсеша» (3:1).

    Посреди этой недели коллектив также вылетел из Лиги чемпионов, сыграв с «Ливерпулем» (3:3) вничью на выезде, но уступив по сумме двух встреч.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Спортинг» к «Порту»?
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