«Спортинг»
«Спортинг» нынешний сезон проводит хуже, чем прошлый, когда стал чемпионом. Команда на 6 очков отстает от лидера Примейры «Порту».
Зато оборона лиссабонцев — их украшение. В 29 матчах команда пропустила только 18 мячей, и это лучший в лиге показатель!
В предыдущем туре «Спортинг» добыл дежурную викторию. Да никто бы и не понял, если бы лиссабонцы не осилили «Тонделу». Итог — 3:1.
Месяц назад команда вылетела из Лиги чемпионов. Уступив дома «Манчестер Сити» (0:5), на выезде «Спортинг» добился почетной ничьей (0:0).
«Бенфика»
«Бенфика» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.
При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 29 матчах чемпионата Португалии «Бенфика» забила 73 мяча — больше всех в лиге.
В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» добыла три очка. Дома «Орлы» заклевали оборону «Белененсеша» (3:1).
Посреди этой недели коллектив также вылетел из Лиги чемпионов, сыграв с «Ливерпулем» (3:3) вничью на выезде, но уступив по сумме двух встреч.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.