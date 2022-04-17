В воскресенье, 17 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Спортинг» в домашнем матче сыграет против «Бенфики». Начало встречи намечено на 22:30 по мск. «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» нынешний сезон проводит хуже, чем прошлый, когда стал чемпионом. Команда на 6 очков отстает от лидера Примейры «Порту».

Зато оборона лиссабонцев — их украшение. В 29 матчах команда пропустила только 18 мячей, и это лучший в лиге показатель!

В предыдущем туре «Спортинг» добыл дежурную викторию. Да никто бы и не понял, если бы лиссабонцы не осилили «Тонделу». Итог — 3:1.

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Месяц назад команда вылетела из Лиги чемпионов. Уступив дома «Манчестер Сити» (0:5), на выезде «Спортинг» добился почетной ничьей (0:0).

«Бенфика»

«Бенфика» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.

При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 29 матчах чемпионата Португалии «Бенфика» забила 73 мяча — больше всех в лиге.

В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» добыла три очка. Дома «Орлы» заклевали оборону «Белененсеша» (3:1).

Посреди этой недели коллектив также вылетел из Лиги чемпионов, сыграв с «Ливерпулем» (3:3) вничью на выезде, но уступив по сумме двух встреч.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.