В очередном туре МЛС «Нью-Йорк Сити» на своей арене примет «Реал Солт Лэйк». Поединок состоится 17 апреля и начнется в 20:00 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт Лэйк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» — победитель чемпионата МЛС прошлого сезона. Команда в финале минувшего розыгрыша одолела «Портленд» в серии послематчевых пенальти.

В текущем же первенстве «горожане» пока выступают не лучшим образом, набрав всего лишь четыре балла за пять проведенных встреч, с которыми находятся на 12-й позиции в турнирной таблице Востока.

За всю турнирную дистанцию коллектив смог добиться лишь одной победы, одолев месяц тому назад дома «Монреаль» 4:1. Еще он раз сыграл вничью и потерпел три фиаско.

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Два из них пришлись на последние два игровых дня — дома «Филадельфии» 0:2 и на выезде «Торонто» 1:2.

«Реал Солт Лэйк»

«Реал Солт Лэйк» в прошлом розыгрыше МЛС добрался до полуфинала плей-офф, где проиграл «Портленду» со счетом 0:2 на выезде.

В этом же первенстве клуб из штата Юта набрал 12 очков в семи проведенных играх и находится на третьей позиции в Западной конференции, отставая на балл от лидера.

За всю турнирную дистанцию «королевские» потерпели лишь одно фиаско, еще они по три раза расписывали мировые и добились столько же победных результатов.

К данной игре «Реал» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва уступил, а потом дважды сыграл вничью. В минувшем туре он дома поделил очки с «Торонто» 2:2.

За последние пять очных встреч этих команд четыре раза выигрывал «Реал» и раз сильнее были «горожане».

Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт Лэйк»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.50, победа «Реал Солт Лэйк» — 6.55, ничья — 4.40.

Так как «Сити» сейчас находится не важном состоянии, да и с «Реалом» играет не лучшим образом, то в данной встрече ставим с Х на гостей.