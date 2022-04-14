Засуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ

Мадридский «Атлетико», сыграв вничью на своем поле, вылетел из Лиги чемпионов из-за минимального поражения в первом матче. «Манчестер Сити» контролировал ход игры в первом тайме, однако гостям пришлось пережить несколько тяжелых мгновений в концовке встречи. Проведя всухую четвертый матч подряд, подопечные Хосепа Гвардиолы проходят в полуфинал.

Ход матча

10’ Гюндоган подготовил удар из-за штрафной — мяч после рикошета прошёл мимо ворот «Атлетико».

26’ Де Брёйне и Фоден пробивали из пределов мадридской штрафной — блокированы опасные попытки.

30’ Умело «горожане» взломали оборону соперника, после чего Гюндогана вывели на удар из центра штрафной — мяч угодил в штангу. Попытку добить в падении головой «матрасники» заблокировали.

38’ Канселу решил завершить атаку «Сити» обводящим ударом от левого угла штрафной — большой промах.

56’ Аккуратная скидка Феликса к радиусу штрафной «Сити» привела к опасному удару Гризманна — рядышком со штангой.

71’ Фелиш продрался мимо нескольких соперников и покатил на Де Пауля, тот обыгрался с Карраско и после обратной передачи пробил в касание с линии штрафной «Сити» — мяч прошел рядом с ближней штангой

86’ Корреа открывался под заброс из глубины поля и скидывал грудью чуть назад, а набежавший Кунья пробивал в касание — Стоунс блокирует удар, мяч проходит рядом со штангой ворот «Сити»

89’ Массовая потасовка возникает после грубого подката Фелипе под Фодена на фланге. Савич пытался поднять Фила на ноги, после чего по цепочке игроки обеих команд начали вступаться за своих партнеров.

90+2’ Удаление! По итогам стычки желтые картчоки получили Стефан Савич, Натан Аке и Фелипе, для которого «горчичник» стал вторым.

90+5’ Стерлинг разогнал контратаку «Сити» и выдал своевременный проникающий пас на Гюндогана. Тот в падении пробил метров с 14, однако Облак сокращает угол обстрела и отбивает мяч, оставляя команду в игре.

90+8’ Карраско со штрафного сильно закручивает мяч под перекладину ворот «Сити», но практически по центру, Эдерсон отбивает снаряд за боковую линию.

90+12’ Корреа подхватывает мяч на линии штрафной «Сити», делает пару шагов вперед и бьёт низом, однако Эдерсон ногами отводит угрозу.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Атлетико — Манчестер Сити 0:0 Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Фелипе, Рейнилду, Ренан Лоди (Анхель Корреа, 69'), Коке (Родриго Де Пауль, 69'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Луис Суарес, 82'), Антуан Гризманн (Янник Карраско, 69'), Жоау Фелиш (Матеус Кунья, 82') Манчестер Сити: Бернарду Силва (Фернандиньо, 79'), Филип Фоден, Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Рахим Стерлинг, 65'), Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Джон Стоунс, Кайл Уолкер (Натан Аке, 73'), Эдерсон Мораес Предупреждения: Фелипе (24'), Маркос Льоренте (80'), Родриго Эрнандес (85'), Стефан Савич (90 + 1'), Фелипе (90 + 1'), Рияд Марез (90 + 5'), Филип Фоден (90 + 7'), Жоау Канселу (90 + 8'), Diego Simeone (90 + 11')

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз был признан лучшим игроком матча с «Атлетико».

«Он всегда был начеку, предотвращая исходящую от игроков "Атлетико" угрозу и чрезвычайно эффективно защищался в своей штрафной площади, — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА. — В том, что "Сити" сумел отыграть всухую, его важнейшая заслуга».

Джон Стоунз globallookpress.com

Следующие матчи

В первом матче «Манчестер Сити» победил дома со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским «Реалом».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч пройдет 26/27 апреля, ответный — 3/4 мая. Финал состоится 28 матча на «Парк де Пренс» в Париже.

Прямая речь

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

— Это чемпионы Испании, они играли энергично и превзошли нас во втором тайме. Нам повезло, что мы не пропустили. В первом тайме у нас были моменты. Мы в полуфинале, и в целом это совершенно заслуженно. Это был сложный соперник. Все команды, которые в Лиге чемпионов приезжают на этот стадион, испытывают трудности. Так что важно, что мы идем дальше.

У нас большие проблемы из-за травм. Давайте не забывать, что мы играли три дня назад, потом прилетели сюда, игроки получили повреждения, и я не знаю, что будет дальше. Но сегодня мы празднуем третий выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Мы не можем всякий раз забивать по 4-5 голов. Мы люди, тем более играли после тяжелого матча с «Ливерпулем».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»

— Мы можем быть горды, горды за людей, которые видели сражающеюся команду. Это дает нам душевное спокойствие, потому что мы сделали все, чтобы избежать ничейного результата. Аплодисменты «Ман Сити» за затяжку времени? Нет-нет, я аплодировал болельщикам, которые оценивали усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям? Мне нечего сказать. Есть судья, который следует правилам. Нужно поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один гол больше, чем мы.

Джон Стоунз, защитник «Манчестер Сити»

— По итогам обоих матчей думаю, что мы просто невероятно отыграли против опытной команды, которая настолько глубоко обороняется. Я очень горд сегодня за парней и очень счастлив, что прошли дальше. Великолепный вечер. Мы знали, что тут будет непросто. Я здесь впервые, так что поговорил с ребятами, которым раньше уже доводилось здесь играть. Вечер выдался тяжелым во всех отношениях, а, по итогам обоих матчей, то, как мы отзащищались, было просто невероятным.

Коке, капитан «Атлетико»

— Я горжусь своими партнерами по команде и всеми нашими болельщиками. Добиваясь права играть в этом турнире на таком высоком уровне, мы были голодными до побед и устремленными к ним. Теперь мы вправе гордиться тем, чего только что пытались достичь, но... Мы не сумели пробиться в полуфинал.