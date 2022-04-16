«Текстильщик» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск. «Текстильщик» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Текстильщик»

Ивановцев уже вряд ли что-то спасет от вылета. Последнее 20 место с 20 очками в активе — почти приговор амбициям по сохранению прописки в ФНЛ.

Оборона «Текстильщика» — настоящий проходной двор. В 32 матчах команда пропустила аж 58 мячей.

Коэффициенты матча Текстильщик Иваново — Факел 1 7.60 X 4.00 2 1.50 Ставка

Вот и предыдущий тур для «Текстильщика» получился провальным. На выезде команда была разбита «Балтикой» (3:0).

Прогнозы на ФНЛ

Причем эта весна для ивановцев полностью соткана из поражений. Лишь с «Волгарем» команда добыла ничью (1:1).

«Факел»

Команда Олега Василенко все еще третья. Отставание от идущего вторым «Торпедо» составляет всего 2 очка.

«Факел» надежен в обороне (30 пропущенных мячей). А вот с атакой дела обстоят не лучшим образом — всего 48 забитых мячей.

Минувший тур принес «Факелу» важнейшие очки. Дома команда Василенко переиграла одного из своих конкурентов «Аланию» (2:1).

В составе воронежцев выделяется Максим Максимов. Форвард наколотил уже 15 мячей в нынешнем чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.50, на ничью за 4.04, а на «Текстильщик» — за 7.10.

«Текстильщик» весной проиграл почти все свои матчи .

«Факел» надеется подняться в зону прямого повышения в классе.

Команда Василенко не допустит осечки в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.