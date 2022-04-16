«Текстильщик»
Ивановцев уже вряд ли что-то спасет от вылета. Последнее 20 место с 20 очками в активе — почти приговор амбициям по сохранению прописки в ФНЛ.
Оборона «Текстильщика» — настоящий проходной двор. В 32 матчах команда пропустила аж 58 мячей.
Коэффициенты матча Текстильщик Иваново — Факел
Вот и предыдущий тур для «Текстильщика» получился провальным. На выезде команда была разбита «Балтикой» (3:0).
Причем эта весна для ивановцев полностью соткана из поражений. Лишь с «Волгарем» команда добыла ничью (1:1).
«Факел»
Команда Олега Василенко все еще третья. Отставание от идущего вторым «Торпедо» составляет всего 2 очка.
«Факел» надежен в обороне (30 пропущенных мячей). А вот с атакой дела обстоят не лучшим образом — всего 48 забитых мячей.
Минувший тур принес «Факелу» важнейшие очки. Дома команда Василенко переиграла одного из своих конкурентов «Аланию» (2:1).
В составе воронежцев выделяется Максим Максимов. Форвард наколотил уже 15 мячей в нынешнем чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.50, на ничью за 4.04, а на «Текстильщик» — за 7.10.
«Текстильщик»
«Факел» надеется подняться в зону прямого повышения в классе.
Команда Василенко не допустит осечки в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.