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    «Факел» быстро приструнит аутсайдера

    «Текстильщик» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Факел»
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    «Факел»
    «Текстильщик» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск. «Текстильщик» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Апреля 2022 года
    Текстильщик Иваново
  • Иваново
    •  Текстильщик Иваново 14:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    «Текстильщик»

    Ивановцев уже вряд ли что-то спасет от вылета. Последнее 20 место с 20 очками в активе — почти приговор амбициям по сохранению прописки в ФНЛ.

    Оборона «Текстильщика» — настоящий проходной двор. В 32 матчах команда пропустила аж 58 мячей.

    Коэффициенты матча Текстильщик Иваново — Факел

  • 1
  • 7.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
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    Вот и предыдущий тур для «Текстильщика» получился провальным. На выезде команда была разбита «Балтикой» (3:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Причем эта весна для ивановцев полностью соткана из поражений. Лишь с «Волгарем» команда добыла ничью (1:1).

    «Факел»

    Команда Олега Василенко все еще третья. Отставание от идущего вторым «Торпедо» составляет всего 2 очка.

    «Факел» надежен в обороне (30 пропущенных мячей). А вот с атакой дела обстоят не лучшим образом — всего 48 забитых мячей.

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    • Минувший тур принес «Факелу» важнейшие очки. Дома команда Василенко переиграла одного из своих конкурентов «Аланию» (2:1).

    В составе воронежцев выделяется Максим Максимов. Форвард наколотил уже 15 мячей в нынешнем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.50, на ничью за 4.04, а на «Текстильщик» — за 7.10.

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    «Текстильщик» весной проиграл почти все свои матчи.

    «Факел» надеется подняться в зону прямого повышения в классе.

    Команда Василенко не допустит осечки в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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