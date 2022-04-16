ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    МЮ одержит победу, но может пропустить

    «Манчестер Юнайтед» — «Норвич». Прогноз (к. 2.65), ставки на футбол, АПЛ, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Норвич Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Норвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш и Давид Де Хеа
    В матче 33 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич» на «Олд Траффорд». Поединок назначен на 16 апреля 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» катятся вниз из-за нестабильной игры. Они выиграли только одну из четырех встреч в чемпионате Англии и сейчас занимают 7 место в таблице АПЛ.

    Если говорить о победе, то «красные дьяволы» выиграли дома у «Тоттенхэма» 3:2. Это было после разгрома в манкунианском дерби от «Ман Сити» со четом 1:4.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Норвич Сити

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
    •

    В апреле «Манчестер Юнайтед» еще не побеждал. Он сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и проиграл «Эвертону» (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Травмированы Эдинсон Кавани, Рафаэль Варан, Скотт Мактомини, Фред и Люк Шоу.

    «Норвич»

    «Канарейки» замыкают турнирную таблицу АПЛ, имея 21 очко в своем активе. Для выхода из зоны вылета на данный момент команде нужно набрать не менее 8 баллов без учета результатов соперников.

    «Норвич» смог набрать 4 очка в двух прошлых турах. Он разошелся миром с «Брайтоном» (0:0) и одолел «Бернли» (2:0).

  • Почему у «Манчестер Сити» больше шансов выиграть АПЛ
  • Кто выиграет чемпионскую гонку в Англии?
  • 13/04/2022

    • Перед этим у гостей была серия из 7 поражений подряд — 6 неудач в чемпионате Англии, одна в Кубке.

    Не сыграют Адам Айда и Озан Кабак.

    Прогноз и ставка

    1.26 и 11.00 — котировки от букмекеров на два основных исхода поединка. Ничья оценивается коэффициентом 6.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    У «Юнайтед» сейчас серьезные проблемы. За считанные туры до конца сезона команда Ральфа Рангника рискует остаться без еврокубков. При этом победа может дать хозяевам многое, в том числе вывести их в зону Лиги Европы.

    Да «Норвич» выдал два неплохих результата, но все же обычно гости пропускают больше гола и победами своих болельщиков не жалуют. Стоит учитывать, что это самая пропускающая команда лиги. Тем не менее регулярно грешат и сами хозяева. Так что мы рекомендуем поставить на двойной исход с победой МЮ и вариантом «обе забьют» за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. МЮ одержит победу, но может пропустить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры