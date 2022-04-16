В матче 33 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич» на «Олд Траффорд». Поединок назначен на 16 апреля 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» катятся вниз из-за нестабильной игры. Они выиграли только одну из четырех встреч в чемпионате Англии и сейчас занимают 7 место в таблице АПЛ.

Если говорить о победе, то «красные дьяволы» выиграли дома у «Тоттенхэма» 3:2. Это было после разгрома в манкунианском дерби от «Ман Сити» со четом 1:4.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Норвич Сити 1 1.23 X 6.20 2 13.00 Ставка

В апреле «Манчестер Юнайтед» еще не побеждал. Он сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и проиграл «Эвертону» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

Травмированы Эдинсон Кавани, Рафаэль Варан, Скотт Мактомини, Фред и Люк Шоу.

«Норвич»

«Канарейки» замыкают турнирную таблицу АПЛ, имея 21 очко в своем активе. Для выхода из зоны вылета на данный момент команде нужно набрать не менее 8 баллов без учета результатов соперников.

«Норвич» смог набрать 4 очка в двух прошлых турах. Он разошелся миром с «Брайтоном» (0:0) и одолел «Бернли» (2:0).

Перед этим у гостей была серия из 7 поражений подряд — 6 неудач в чемпионате Англии, одна в Кубке.

Не сыграют Адам Айда и Озан Кабак.

Прогноз и ставка

1.26 и 11.00 — котировки от букмекеров на два основных исхода поединка. Ничья оценивается коэффициентом 6.40.

У «Юнайтед» сейчас серьезные проблемы. За считанные туры до конца сезона команда Ральфа Рангника рискует остаться без еврокубков. При этом победа может дать хозяевам многое, в том числе вывести их в зону Лиги Европы.

Да «Норвич» выдал два неплохих результата, но все же обычно гости пропускают больше гола и победами своих болельщиков не жалуют. Стоит учитывать, что это самая пропускающая команда лиги. Тем не менее регулярно грешат и сами хозяева. Так что мы рекомендуем поставить на двойной исход с победой МЮ и вариантом «обе забьют» за 2.65.