«Рома» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» сенсационно уступила в первом матче (2:1). Причем до перерыва команда Жозе Моуриньо вела в счете.

В минувшем туре своего чемпионата «Рома» добыла победу. Более того, виктория над «Салернитаной» (2:1) стала для «волков» третьей к ряду в Серии А.

Вот только голевой запал лидера атак римлян начал несколько спадать. Тэмми Абрахам отличился 15 мячами в Серии А.

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Именно на англичанина и делает основную ставку Моуриньо. К примеру, в Лиге конференций Абрахам настрелял уже 7 мячей.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» уже успел влюбить в себя десятки тысяч болельщиков во всей Европе. Норвежцы прошли уже так далеко, что впору называть их командой-сенсацией турнира.

В минувшем туре своего чемпионата «Буде-Глимт» выиграл у «Саннефьерда» (1:2), причем эта виктория стала для команды второй к ряду.

Наверняка выезд в Вечный город — прекрасная викторина на норвежских ноунеймов. Так что мотивации скандинавам будет не занимать.

Тем паче, у гостей нет кадровых потерь. Ну, а на последнем рубеже надежен россиянин Никита Хайкин.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.40, на ничью за 5.25, а на «Буде-Глимт» — за 7.00.

Римляне слишком зависимы от формы своего лидера атак.

«Буде-Глимт» представляет из себя крепкий коллектив, способный дать бой кому угодно .

Норвежцы прекрасно чувствуют себя в игре вторым номером. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.