«Рома»
«Рома» сенсационно уступила в первом матче (2:1). Причем до перерыва команда Жозе Моуриньо вела в счете.
В минувшем туре своего чемпионата «Рома» добыла победу. Более того, виктория над «Салернитаной» (2:1) стала для «волков» третьей к ряду в Серии А.
Вот только голевой запал лидера атак римлян начал несколько спадать. Тэмми Абрахам отличился 15 мячами в Серии А.
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Именно на англичанина и делает основную ставку Моуриньо. К примеру, в Лиге конференций Абрахам настрелял уже 7 мячей.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» уже успел влюбить в себя десятки тысяч болельщиков во всей Европе. Норвежцы прошли уже так далеко, что впору называть их командой-сенсацией турнира.
В минувшем туре своего чемпионата «Буде-Глимт» выиграл у «Саннефьерда» (1:2), причем эта виктория стала для команды второй к ряду.
Наверняка выезд в Вечный город — прекрасная викторина на норвежских ноунеймов. Так что мотивации скандинавам будет не занимать.
Тем паче, у гостей нет кадровых потерь. Ну, а на последнем рубеже надежен россиянин Никита Хайкин.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.40, на ничью за 5.25, а на «Буде-Глимт» — за 7.00.
Римляне слишком зависимы от формы своего лидера атак.
«Буде-Глимт» представляет из себя крепкий коллектив,
Норвежцы прекрасно чувствуют себя в игре вторым номером. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.