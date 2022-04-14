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    Норвежцы добудут ничью в Вечном городе?

    «Рома» — «Буде-Глимт». Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги конференций 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Буде-Глимт»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года

    «Рома»

    «Рома» сенсационно уступила в первом матче (2:1). Причем до перерыва команда Жозе Моуриньо вела в счете.

    В минувшем туре своего чемпионата «Рома» добыла победу. Более того, виктория над «Салернитаной» (2:1) стала для «волков» третьей к ряду в Серии А.

    Вот только голевой запал лидера атак римлян начал несколько спадать. Тэмми Абрахам отличился 15 мячами в Серии А.

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    Именно на англичанина и делает основную ставку Моуриньо. К примеру, в Лиге конференций Абрахам настрелял уже 7 мячей.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» уже успел влюбить в себя десятки тысяч болельщиков во всей Европе. Норвежцы прошли уже так далеко, что впору называть их командой-сенсацией турнира.

    В минувшем туре своего чемпионата «Буде-Глимт» выиграл у «Саннефьерда» (1:2), причем эта виктория стала для команды второй к ряду.

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    • Наверняка выезд в Вечный город — прекрасная викторина на норвежских ноунеймов. Так что мотивации скандинавам будет не занимать.

    Тем паче, у гостей нет кадровых потерь. Ну, а на последнем рубеже надежен россиянин Никита Хайкин.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.40, на ничью за 5.25, а на «Буде-Глимт» — за 7.00.

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    Римляне слишком зависимы от формы своего лидера атак.

    «Буде-Глимт» представляет из себя крепкий коллектив, способный дать бой кому угодно.

    Норвежцы прекрасно чувствуют себя в игре вторым номером. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Норвежцы добудут ничью в Вечном городе?
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