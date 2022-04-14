«Рома»
Чемпион Норвегии продолжает удивлять футбольную Европу. Так в первом матче данного противостоянии он обыграл итальянскую команду на своем поле со счетом 2:1.
Отметим, что эта встреча стала для них третьей в этом розыгрыше Лиги конференций. Ранее на групповой стадии «Будё/Глимт» дома одолел «Рому» 6:1, а в Риме команды расписали мировую 2:2.
Итальянский коллектив же в данном еврокубковом турнире забивал в каждой проведенной игре, но и пропускал он не мало. У него только четыре сухих матча из десяти.
С учетом же всех проведенных соревнований «Рома» имеет 11-матчевую забивную серию, в которой в среднем проводила по два мяча.
«Будё/Глимт»
«Будё/Глимт» в данном евросезоне уже отыграл 17 матчей в различных кубковых соревнованиях. И только раз он не смог распечатать ворота соперника.
Случилось это с «желто-черными» еще на групповой стадии Лиги конференций, когда они не забили софийскому ЦСКА, отыграв на его поле вничью со счетом 0:0.
Всего же в данном соревновании норвежцы на групповой стадии провели аж 14 забитых мячей, пропустили же они на данном этапе всего лишь пять голов.
В плей-офф данного турнира скандинавский клуб еще менее двух результативных действий не проводил за поединок, а пропускал он в четырех из пяти случаев.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры на тотал больше 2,5 предлагают 1.64, а на меньше — 2.26.
Обе команды очень результативны и между собой играют пока только на больше, да и к тому же результат первого поединка только способствует атакующей встрече. Поэтому здесь ждем не менее трех голов.