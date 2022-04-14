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    Встреча обещает быть результативной

    «Рома» — «Будё/Глимт». Прогноз, ставка (к. 2.04) на тоталы, Лига конференций, 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Будё/Глимт»
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    «Рома»
    14 апреля в Риме на Олимпийском стадионе итальянская «Рома» примет норвежский «Будё/Глимт» в ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций. Начало — в 22:00 по мск. «Рома» — «Будё/Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года

    «Рома»

    Чемпион Норвегии продолжает удивлять футбольную Европу. Так в первом матче данного противостоянии он обыграл итальянскую команду на своем поле со счетом 2:1.

    Отметим, что эта встреча стала для них третьей в этом розыгрыше Лиги конференций. Ранее на групповой стадии «Будё/Глимт» дома одолел «Рому» 6:1, а в Риме команды расписали мировую 2:2.

    Итальянский коллектив же в данном еврокубковом турнире забивал в каждой проведенной игре, но и пропускал он не мало. У него только четыре сухих матча из десяти.

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    С учетом же всех проведенных соревнований «Рома» имеет 11-матчевую забивную серию, в которой в среднем проводила по два мяча.

    «Будё/Глимт»

    «Будё/Глимт» в данном евросезоне уже отыграл 17 матчей в различных кубковых соревнованиях. И только раз он не смог распечатать ворота соперника.

    Случилось это с «желто-черными» еще на групповой стадии Лиги конференций, когда они не забили софийскому ЦСКА, отыграв на его поле вничью со счетом 0:0.

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    • Всего же в данном соревновании норвежцы на групповой стадии провели аж 14 забитых мячей, пропустили же они на данном этапе всего лишь пять голов.

    В плей-офф данного турнира скандинавский клуб еще менее двух результативных действий не проводил за поединок, а пропускал он в четырех из пяти случаев.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры на тотал больше 2,5 предлагают 1.64, а на меньше — 2.26.

    Обе команды очень результативны и между собой играют пока только на больше, да и к тому же результат первого поединка только способствует атакующей встрече. Поэтому здесь ждем не менее трех голов.

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    «Рома» — «Будё/Глимт»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Встреча обещает быть результативной
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