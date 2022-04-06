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    Остановит ли «Спортинг Кристал» «Фламенго»?

    «Спортинг Кристал» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Либертадорес, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг Кристал» — «Фламенго»
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    «Фламенго» стартует в Кубке Либертадорес
    В ночь на 6 апреля в первом туре групповой стадии Кубка Либертадорес перуанский «Спортинг Кристал» на своем поле примет бразильский «Фламенго». Начало — в 03:30 по мск. «Спортинг Кристал» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг Кристал»

    «Спортинг Кристал» стал чемпионом Перу розыгрыша Апертуры, благодаря чему теперь выступит в Кубке Либертадорес.

    В нынешнем сезоне Апертуры чемпионата Перу 2022 года коллектив занимает лишь восьмое место после семи туров.

    В активе команды три победы, тогда как еще в трех поединках она сыграла вничью и еще в одном потерпела поражение.

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    На сегодня клуб не знает поражений в шести последних играх при трех победах. Правда, в трех предыдущих матчах он выиграл лишь раз.

    «Фламенго»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии «Фламенго» финишировал на второй позиции, имея на своем счету 71 набранный балл.

    В текущем сезоне коллектив вышел в финал чемпионата штата Кариока, где потерпел поражение от своего принципиального соперника «Флуминенсе» (1:3 по сумме двух игр).

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    • Чемпионат Бразилии же новой кампании стартует только 10 апреля уже после начала выступлений клуба в Кубке Либертадорес.

    До неудачных матчей с «Флуминенсе» команда не знала поражений шесть поединков кряду при пяти победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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    «Спортинг Кристал» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Спортинг Кристал» «Фламенго»?
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