В ночь на 6 апреля в первом туре групповой стадии Кубка Либертадорес перуанский «Спортинг Кристал» на своем поле примет бразильский «Фламенго». Начало — в 03:30 по мск. «Спортинг Кристал» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг Кристал»

«Спортинг Кристал» стал чемпионом Перу розыгрыша Апертуры, благодаря чему теперь выступит в Кубке Либертадорес.

В нынешнем сезоне Апертуры чемпионата Перу 2022 года коллектив занимает лишь восьмое место после семи туров.

В активе команды три победы, тогда как еще в трех поединках она сыграла вничью и еще в одном потерпела поражение.

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На сегодня клуб не знает поражений в шести последних играх при трех победах. Правда, в трех предыдущих матчах он выиграл лишь раз.

«Фламенго»

В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии «Фламенго» финишировал на второй позиции, имея на своем счету 71 набранный балл.

В текущем сезоне коллектив вышел в финал чемпионата штата Кариока, где потерпел поражение от своего принципиального соперника «Флуминенсе» (1:3 по сумме двух игр).

Чемпионат Бразилии же новой кампании стартует только 10 апреля уже после начала выступлений клуба в Кубке Либертадорес.

До неудачных матчей с «Флуминенсе» команда не знала поражений шесть поединков кряду при пяти победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.