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    «Лутон Таун» одержит победу в этом матче

    «Петерборо Юнайтед» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Петерборо Юнайтед» — «Лутон Таун»
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    Джеймс Бри
    «Петерборо Юнайтед» на своём поле сыграет против «Лутон Тауна» в рамках 30-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 5 апреля, начало — 21:45 (мск). «Петерборо Юнайтед» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2022 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
    •  Питерборо Юнайтед 21:45 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Петерборо Юнайтед»

    «Шикарные» в данный момент являются главными аутсайдерами занимая последнее 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 26 очков за 39 матчей. От безопасного 21-го места команду отделяет 8 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Петерборо» 1 раз порадовал болельщиков победой, 2 раза сыграл вничью и 7 раз проигрывал своим соперникам.

    В Чемпионшипе несколько туров назад коллектив Даррена Фергюсона провёл два ничейных поединка с «Борнмутом» (1:1) и «Сток Сити» (2:2), а после этого потерпел два поражения от «Суонси» (2:3) и «Мидлсбро» (0:4).

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    Между этими поединками «Петерборо Юнайтед» всё-таки смог одержать одну победу на выезде переиграв «КПР» со счётом 1:3.

    «Лутон Таун»

    «Шляпники» занимают 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 64 очка за 39 матчей. От расположившегося выше «Хадерсфилда» команду отделяет всего 2 очка, но и имеется 1 игра в запасе.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Лутон» 6 раз уверенно обыгрывал своих соперников, 1 раз провёл ничейный поединок и 3 раза проиграл.

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    • Три тура назад в Чемпионшипе «шляпники» проиграли на своём поле «КПР», уступив со счётом 1:2. После этого «Лутон» одержал две победы подряд над «Престоном», которого разгромил со счётом 4:0 и «Халлом» (1:3).

    В последнем туре «Лутон Таун» встречался с «Миллуолом» и в результативном поединке команды разошлись ничьей со счётом 2:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Петерборо Юнайтед» в том матче можно поставить за 4.04, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Лутон Тауна» — за 2.05.

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    Прогноз — Встречаются аутсайдер и один из лидеров Чемпионшипа. «Петерборо» находится явно в паршивой форме и даже фактор своего поля не поможет команде ухватиться за очки в этом матче. Так как «Лутон» на ходу и не отдаст просто так победу в этом поединке.

    Ставка — Победа «Лутон Таун» за 2.05.

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    «Петерборо Юнайтед» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лутон Таун» одержит победу в этом матче
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