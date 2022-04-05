«Петерборо Юнайтед» на своём поле сыграет против «Лутон Тауна» в рамках 30-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 5 апреля, начало — 21:45 (мск). «Петерборо Юнайтед» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Петерборо Юнайтед»

«Шикарные» в данный момент являются главными аутсайдерами занимая последнее 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 26 очков за 39 матчей. От безопасного 21-го места команду отделяет 8 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Петерборо» 1 раз порадовал болельщиков победой, 2 раза сыграл вничью и 7 раз проигрывал своим соперникам.

В Чемпионшипе несколько туров назад коллектив Даррена Фергюсона провёл два ничейных поединка с «Борнмутом» (1:1) и «Сток Сити» (2:2), а после этого потерпел два поражения от «Суонси» (2:3) и «Мидлсбро» (0:4).

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Между этими поединками «Петерборо Юнайтед» всё-таки смог одержать одну победу на выезде переиграв «КПР» со счётом 1:3.

«Лутон Таун»

«Шляпники» занимают 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 64 очка за 39 матчей. От расположившегося выше «Хадерсфилда» команду отделяет всего 2 очка, но и имеется 1 игра в запасе.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лутон» 6 раз уверенно обыгрывал своих соперников, 1 раз провёл ничейный поединок и 3 раза проиграл.

Три тура назад в Чемпионшипе «шляпники» проиграли на своём поле «КПР», уступив со счётом 1:2. После этого «Лутон» одержал две победы подряд над «Престоном», которого разгромил со счётом 4:0 и «Халлом» (1:3).

В последнем туре «Лутон Таун» встречался с «Миллуолом» и в результативном поединке команды разошлись ничьей со счётом 2:2.

Прогноз и ставка

На победу «Петерборо Юнайтед» в том матче можно поставить за 4.04, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Лутон Тауна» — за 2.05.

Прогноз — Встречаются аутсайдер и один из лидеров Чемпионшипа. «Петерборо» находится явно в паршивой форме и даже фактор своего поля не поможет команде ухватиться за очки в этом матче. Так как «Лутон» на ходу и не отдаст просто так победу в этом поединке.

Ставка — Победа «Лутон Таун» за 2.05.