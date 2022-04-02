«Лейпциг» метит в тройку Бундеслиги. Тедеско в очередной раз доказал, что находится на своем месте

«Быки» во второй раз подряд в этом сезоне одолели дортмундскую «Боруссию», но сейчас они сделали это более изощренно. Подробнее в нашем обзоре.

Ход матча

8' «Боруссия» активнее начала этот матч, однако это никак не повлияло на счет. Оборона «Лейпцига» справилась со всеми забросами и навесами.

14' Эрлинг Холанн первым оказался на подборе внутри штрафной соперника, но пробил рядом с правой штангой.

17' Еще один подбор за «Боруссией» — Джуд Беллингем пробил и попал в защитника.

21' Кондрад Лаймер правильно подставил голову после навеса и перебросил вратаря, тем самым открыв счет.

Фрагмент матча globallookpress.com

30' «Лейпциг» не стал брать большую паузу и быстро удвоил преимущество. На этот раз Кондрад Лаймер наносил удар с угла штрафной и поразил цель благодаря рикошету, который дезориентировал Грегора Кобеля.

39' Падение игрока «Боруссии» в штрафной площади «Лейпцига», но арбитр непреклонен в своем решении — пенальти нет.

44' Норди Мукиеле откликнулся на передачу в штрафной хозяев и нанес удар в левый нижний угол. Вратарь «шмелей» мяч отбил.

45' Первая желтая в матче, которую получил Торган Азар.

45+3' Свисток на перерыв.

53' На старте матча команды получили по угловому, но не смогли извлечь из этого пользу.

58' Слаженная работа «Лейпцига» вывела Кристофера Нкунку на ударную позицию, с которой он точно пробил в угол. Вратарь был бессилен.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

61' Первая замена в матче. У «Боруссии» с поля ушел Аксель Витцель, а вместо него вышел Махмут Дауд.

67' После навеса Торгана Азара Петеру Гулачи пришлось сыграть на выходе.

71' Команды снова обменялись угловыми, но безрезультатно.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

76' Андре Силва попытался сделать заброс в штрафную, но защитник «Боруссии» опередил всех и выбил мяч за лицевую.

80' Эмре Джан чуть не оставил «Боруссию» в меньшинстве. За грубый фол его наградили только желтой карточкой.

81' Доминик Собослаи взял игру на себя и вышел на ударную позицию, с которой целился под перекладину, но пробил чуть выше.

84' Доньелл Мален сократил разрыв в счете. Игрок выиграл верховую борьбу за мяч и точно пробил головой.

86' Чуть позже после гола у арбитра встречи появились сомнения по поводу эпизода, но просмотр VAR все решил. Гол засчитан.

Дани Ольмо globallookpress.com

86' Почти сразу же Дани Ольмо снова огорчил хозяев шикарным голом в верхний угол. Испанец касанием обработал мяч и вторым пробил по воротам. Вратарь изначально ничего не мог сделать.

90+4' Арбитр дал свисток, который просигнализировал о завершении встречи. «Лейпциг» громит «Боруссию» на ее поле 4:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — РБ Лейпциг 1:4 Голы: 0:1 Конрад Лаймер (21'), 0:2 Конрад Лаймер (30'), 0:3 Кристофер Нкунку (58'), 1:3 Дониелл Мален (84'), 1:4 Даниэль Ольмо (86') Предупреждения: Торган Азар (45'), Кевин Кампль (54'), Эмре Джан (80'), Дониелл Мален (88')

Турнирная таблица

«Боруссия» несмотря на поражение остается второй, имея 57 очков, однако отрыв от «Баварии» увеличился до 9 пунктов.

В следующем туре «шмели» сыграют в гостях у «Штутгарта». Это будет 8 апреля.

«Лейпциг» занимает 4 место в зоне Лиги чемпионов с 48 баллами и продлил свою беспроигрышную серию, которая составляет 10 матчей с учетом всех турниров.

Календарь и таблица Бундеслиги

10 апреля «быки» примут на своем поле «Хоффенхайм».