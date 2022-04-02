«Лейпциг» метит в тройку Бундеслиги. Тедеско в очередной раз доказал, что находится на своем месте

Ход матча
8' «Боруссия» активнее начала этот матч, однако это никак не повлияло на счет. Оборона «Лейпцига» справилась со всеми забросами и навесами.
14' Эрлинг Холанн первым оказался на подборе внутри штрафной соперника, но пробил рядом с правой штангой.
17' Еще один подбор за «Боруссией» — Джуд Беллингем пробил и попал в защитника.
21' Кондрад Лаймер правильно подставил голову после навеса и перебросил вратаря, тем самым открыв счет.
30' «Лейпциг» не стал брать большую паузу и быстро удвоил преимущество. На этот раз Кондрад Лаймер наносил удар с угла штрафной и поразил цель благодаря рикошету, который дезориентировал Грегора Кобеля.
39' Падение игрока «Боруссии» в штрафной площади «Лейпцига», но арбитр непреклонен в своем решении — пенальти нет.
44' Норди Мукиеле откликнулся на передачу в штрафной хозяев и нанес удар в левый нижний угол. Вратарь «шмелей» мяч отбил.
45' Первая желтая в матче, которую получил Торган Азар.
45+3' Свисток на перерыв.
53' На старте матча команды получили по угловому, но не смогли извлечь из этого пользу.
58' Слаженная работа «Лейпцига» вывела Кристофера Нкунку на ударную позицию, с которой он точно пробил в угол. Вратарь был бессилен.
61' Первая замена в матче. У «Боруссии» с поля ушел Аксель Витцель, а вместо него вышел Махмут Дауд.
67' После навеса Торгана Азара Петеру Гулачи пришлось сыграть на выходе.
71' Команды снова обменялись угловыми, но безрезультатно.
76' Андре Силва попытался сделать заброс в штрафную, но защитник «Боруссии» опередил всех и выбил мяч за лицевую.
80' Эмре Джан чуть не оставил «Боруссию» в меньшинстве. За грубый фол его наградили только желтой карточкой.
81' Доминик Собослаи взял игру на себя и вышел на ударную позицию, с которой целился под перекладину, но пробил чуть выше.
84' Доньелл Мален сократил разрыв в счете. Игрок выиграл верховую борьбу за мяч и точно пробил головой.
86' Чуть позже после гола у арбитра встречи появились сомнения по поводу эпизода, но просмотр VAR все решил. Гол засчитан.
86' Почти сразу же Дани Ольмо снова огорчил хозяев шикарным голом в верхний угол. Испанец касанием обработал мяч и вторым пробил по воротам. Вратарь изначально ничего не мог сделать.
90+4' Арбитр дал свисток, который просигнализировал о завершении встречи. «Лейпциг» громит «Боруссию» на ее поле 4:1.
Турнирная таблица
«Боруссия» несмотря на поражение остается второй, имея 57 очков, однако отрыв от «Баварии» увеличился до 9 пунктов.
В следующем туре «шмели» сыграют в гостях у «Штутгарта». Это будет 8 апреля.
«Лейпциг» занимает 4 место в зоне Лиги чемпионов с 48 баллами и продлил свою беспроигрышную серию, которая составляет 10 матчей с учетом всех турниров.
Календарь и таблица Бундеслиги
10 апреля «быки» примут на своем поле «Хоффенхайм».