«Бетис»
«Бетис» занимает пятую позицию в турнирной таблице. Причем забивает команда весьма исправно (50 голов).
А вот оборона частенько дает сбои. Ну, не может претендент на высокие позиции пропускать больше гола за матч!
Коэффициенты матча Бетис — Осасуна
В предыдущем туре чемпионата «Бетис» потерял важнейшие очки. На выезде команда не сумела одолеть «Сельту» (0:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В матчах против «Осасуны» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Бетис» выиграл четырежды при одном паритете.
«Осасуна»
Эта команда логично пребывает на экваторе таблицы. 10 место для «Осасуны» — вполне приличная диспозиция.
Между тем, в последних матчах «Осасуна» выглядит не столь ярко. Однако недавняя минимальная победа над «Вильярреалом» добавила уверенности в себе.
В предыдущем туре «Осасуна» также сумела добыть три очка. Дома был обыгран аутсайдер Примеры «Леванте» (3:1).
Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 29 матчах «Осасуна» забила всего 29 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.03, на ничью за 3.40, а на «Осасуну» — за 4.34.
Севильцы
«Осасуна» в последних матчах выглядит неубедительно.
Фактор своего поля и приличный подбор игроков сыграет за «Бетис». Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.03.