«Бетис» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:15 мск. «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» занимает пятую позицию в турнирной таблице. Причем забивает команда весьма исправно (50 голов).

А вот оборона частенько дает сбои. Ну, не может претендент на высокие позиции пропускать больше гола за матч!

Коэффициенты матча Бетис — Осасуна 1 1.95 X 3.35 2 4.20 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Бетис» потерял важнейшие очки. На выезде команда не сумела одолеть «Сельту» (0:0).

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В матчах против «Осасуны» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Бетис» выиграл четырежды при одном паритете.

«Осасуна»

Эта команда логично пребывает на экваторе таблицы. 10 место для «Осасуны» — вполне приличная диспозиция.

Между тем, в последних матчах «Осасуна» выглядит не столь ярко. Однако недавняя минимальная победа над «Вильярреалом» добавила уверенности в себе.

В предыдущем туре «Осасуна» также сумела добыть три очка. Дома был обыгран аутсайдер Примеры «Леванте» (3:1).

Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 29 матчах «Осасуна» забила всего 29 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.03, на ничью за 3.40, а на «Осасуну» — за 4.34.

Севильцы неплохо выглядят в атаке .

«Осасуна» в последних матчах выглядит неубедительно.

Фактор своего поля и приличный подбор игроков сыграет за «Бетис». Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.03.