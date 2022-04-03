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    «Бетис» не оставит шансов «Осасуне»

    «Бетис» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Примера, 3 апреля 2022 года

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    «Бетис» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:15 мск. «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 17:15 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Бетис»

    «Бетис» занимает пятую позицию в турнирной таблице. Причем забивает команда весьма исправно (50 голов).

    А вот оборона частенько дает сбои. Ну, не может претендент на высокие позиции пропускать больше гола за матч!

    Коэффициенты матча Бетис — Осасуна

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Бетис» потерял важнейшие очки. На выезде команда не сумела одолеть «Сельту» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В матчах против «Осасуны» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Бетис» выиграл четырежды при одном паритете.

    «Осасуна»

    Эта команда логично пребывает на экваторе таблицы. 10 место для «Осасуны» — вполне приличная диспозиция.

    Между тем, в последних матчах «Осасуна» выглядит не столь ярко. Однако недавняя минимальная победа над «Вильярреалом» добавила уверенности в себе.

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    • В предыдущем туре «Осасуна» также сумела добыть три очка. Дома был обыгран аутсайдер Примеры «Леванте» (3:1).

    Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 29 матчах «Осасуна» забила всего 29 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.03, на ничью за 3.40, а на «Осасуну» — за 4.34.

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    Севильцы неплохо выглядят в атаке.

    «Осасуна» в последних матчах выглядит неубедительно.

    Фактор своего поля и приличный подбор игроков сыграет за «Бетис». Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.03.

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    «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» не оставит шансов «Осасуне»
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