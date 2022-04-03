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    Продолжится ли спад «Атлетика»?

    «Атлетик» — «Эльче». Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Испании 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Эльче»
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    «Атлетик» идет на восьмом месте
    «Атлетик» сыграет на своем поле против «Эльче» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 15:00 мск. «Атлетик» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 15:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Атлетик»

    Команда Марселино проиграла четыре матча из семи последних в Примере и Кубке, зато на своем поле не знает поражений уже 6 встреч, в 5 из которых одержала победы.

    В конце февраля баски были на «Камп Ноу» разгромлены «Барселоной» (0:4) в Ла Лиге, а потом «Атлетик» вылетел из Кубка Испании, проиграв в гостях «Валенсии» (0:1).

    Коэффициенты матча Атлетик — Эльче

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.50
  • Ставка
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    Домашний матч Примеры с «Леванте» команда из Бильбао выиграла 3:1, а в предпоследнем матче уступила на выезде «Бетису» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В прошлом туре «Львы» разошлись миром с «Хетафе» (1:1) на своем поле. После 29 туров Примеры «Атлетик» с 41 баллом на 8-м месте.

    «Эльче»

    «Эльче» занимает 14-е место в таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    В прошлом туре «Эльче» потерпел поражение дома от «Валенсии» (0:1) после того, как одержал важнейшую гостевую победу над «Гранадой» (1:0).

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    • Кроме того, в начале марта команда Франсиско провела неплохой матч против «Барселоны» (1:2), несмотря на то, что он завершился поражением.

    «Эльче» в трех предыдущих матчах одержал только одну победу и трижды потерпел поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

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    «Атлетик» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли спад «Атлетика»?
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