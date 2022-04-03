«Атлетик»
Команда Марселино проиграла четыре матча из семи последних в Примере и Кубке, зато на своем поле не знает поражений уже 6 встреч, в 5 из которых одержала победы.
В конце февраля баски были на «Камп Ноу» разгромлены «Барселоной» (0:4) в Ла Лиге, а потом «Атлетик» вылетел из Кубка Испании, проиграв в гостях «Валенсии» (0:1).
Коэффициенты матча Атлетик — Эльче
Домашний матч Примеры с «Леванте» команда из Бильбао выиграла 3:1, а в предпоследнем матче уступила на выезде «Бетису» (0:1).
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В прошлом туре «Львы» разошлись миром с «Хетафе» (1:1) на своем поле. После 29 туров Примеры «Атлетик» с 41 баллом на 8-м месте.
«Эльче»
«Эльче» занимает 14-е место в таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.
В прошлом туре «Эльче» потерпел поражение дома от «Валенсии» (0:1) после того, как одержал важнейшую гостевую победу над «Гранадой» (1:0).
Кроме того, в начале марта команда Франсиско провела неплохой матч против «Барселоны» (1:2), несмотря на то, что он завершился поражением.
«Эльче» в трех предыдущих матчах одержал только одну победу и трижды потерпел поражения.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.