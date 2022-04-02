«Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург» Липецк в нынешнем сезоне борется за выживание в ФНЛ. Правда, шансов на спасение у команды откровенно немного.

На текущий момент липчане отстают от спасительной 16 позиции на 11 очков. Правда, атака удручает: забито всего 22 мяча в 28 матчах.

Коэффициенты матча Металлург Липецк — Алания 1 5.80 X 4.05 2 1.57 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Металлург» Липецк вновь разочаровал результатом. На выезде команда уступила «Спартаку-2» (3:2).

Прогнозы на ФНЛ

Удручает и серия из трех коллизий к ряду. Так что вряд ли липчанам удастся разжиться первым весенним зачетным баллом.

«Алания»

Команда Спартака Гогниева несколько притормозила. При этом атака «Алании» остается сильнейшей в лиге — 61 забитый мяч.

«Алания» на текущий момент занимает 4 место в таблице. Главной проблемой «барсов» является оборона, давшая сбой уже 38 раз.

Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. Дома подопечные Гогниева минимально уступили «Волгарю».

Более того, это поражение стало для владикавказцев вторым подряд. Так можно и место в топ-четверке потерять...

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.59, на ничью за 4.20, а на «Металлург» Липецк — за 5.30.

Хозяева весной выглядят просто ужасающе.

«Алания» постарается сохранить место в зоне стыков .

Атака гостей быстро обеспечит им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.