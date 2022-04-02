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    «Алания» быстро обуздает липчан

    «Металлург» Липецк — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Липецк — «Алания»
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    Ростислав Солдатенко
    «Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2022 года
    Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
    •  Металлург Липецк 15:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Металлург» Липецк

    «Металлург» Липецк в нынешнем сезоне борется за выживание в ФНЛ. Правда, шансов на спасение у команды откровенно немного.

    На текущий момент липчане отстают от спасительной 16 позиции на 11 очков. Правда, атака удручает: забито всего 22 мяча в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Металлург Липецк — Алания

  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.57
  • Ставка
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    Между тем, в минувшем туре «Металлург» Липецк вновь разочаровал результатом. На выезде команда уступила «Спартаку-2» (3:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Удручает и серия из трех коллизий к ряду. Так что вряд ли липчанам удастся разжиться первым весенним зачетным баллом.

    «Алания»

    Команда Спартака Гогниева несколько притормозила. При этом атака «Алании» остается сильнейшей в лиге — 61 забитый мяч.

    «Алания» на текущий момент занимает 4 место в таблице. Главной проблемой «барсов» является оборона, давшая сбой уже 38 раз.

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    • Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. Дома подопечные Гогниева минимально уступили «Волгарю».

    Более того, это поражение стало для владикавказцев вторым подряд. Так можно и место в топ-четверке потерять...

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.59, на ничью за 4.20, а на «Металлург» Липецк — за 5.30.

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    Хозяева весной выглядят просто ужасающе.

    «Алания» постарается сохранить место в зоне стыков.

    Атака гостей быстро обеспечит им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.

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    «Металлург» Липецк — «Алания»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» быстро обуздает липчан
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