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    Ожидается результативный поединок

    Ирландия — Бельгия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Бельгия
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    Юри Тилеманс
    Ирландия на своём поле сыграет против Бельгии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 26 марта, начало — 20:00 (мск). Ирландия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
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    Ирландия

    «Зелёная армия» занимает 3-е место в турнирной таблице группы А набрав 9 очков за 8 матчей. Ирландцы смогли забить своим соперникам 11 голов, а в свои ворота пропустили — 8.

    В последних матчах квалификации на Чемпионат Мира сборная Ирландии смогла одержать победу над Люксембургом со счётом 0:3. А так же не определила сильнейшего с Португалией, которая играла в меньшинстве — 0:0.

    Коэффициенты матча Ирландия — Бельгия

  • 1
  • 7.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    До этого Ирландия провела один товарищеский поединок с Катаром. Ирландцы смогли разгромить соперника со счётом 4:0 благодаря хет-трику, который реализовал Каллум Робинсон.

    Бельгия

    «Красные дьяволы» являются лидерами турнирной таблицы группы Е занимая первое место и набрав 20 очков за 8 матчей. Бельгийцы смогли забить в ворота своих соперников 25 мячей, а в свои пропустили — 6.

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    В стыковых матчах на Чемпионат Мира сборная Бельгии не проигрывала, а одержала победы почти во всех матчах. Только в последнем поединке с Уэльсом команды обменялись голами и разошлись ничьей со счётом 1:1.

    А вот в Лиге Наций дела бельгийцев обстояли не так хорошо. В двух матчах Бельгия потерпела поражения от Франции (2:3) и Италии (2:1), но стоит заметить, что «красные дьяволы» показали красивую игру и немного не дотянули хотя бы до ничейных результатов.

    Прогноз и ставка

    На победу Ирландии в этом матче можно поставить за 6.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу Бельгии — за 1.58.

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    Прогноз — Обе сборные сейчас находятся в хорошей форме и захотят раскрыться в этом матче по максимуму. Поэтому ожидает открытый и результативный поединок, который приведёт к забитым мячам в ворота обеих коллективов.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.10.

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    Ирландия — Бельгия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный поединок
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