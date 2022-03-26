Ирландия на своём поле сыграет против Бельгии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 26 марта, начало — 20:00 (мск). Ирландия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия

«Зелёная армия» занимает 3-е место в турнирной таблице группы А набрав 9 очков за 8 матчей. Ирландцы смогли забить своим соперникам 11 голов, а в свои ворота пропустили — 8.

В последних матчах квалификации на Чемпионат Мира сборная Ирландии смогла одержать победу над Люксембургом со счётом 0:3. А так же не определила сильнейшего с Португалией, которая играла в меньшинстве — 0:0.

Коэффициенты матча Ирландия — Бельгия 1 7.10 X 3.75 2 1.55 Ставка

До этого Ирландия провела один товарищеский поединок с Катаром. Ирландцы смогли разгромить соперника со счётом 4:0 благодаря хет-трику, который реализовал Каллум Робинсон.

Бельгия

«Красные дьяволы» являются лидерами турнирной таблицы группы Е занимая первое место и набрав 20 очков за 8 матчей. Бельгийцы смогли забить в ворота своих соперников 25 мячей, а в свои пропустили — 6.

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В стыковых матчах на Чемпионат Мира сборная Бельгии не проигрывала, а одержала победы почти во всех матчах. Только в последнем поединке с Уэльсом команды обменялись голами и разошлись ничьей со счётом 1:1.

А вот в Лиге Наций дела бельгийцев обстояли не так хорошо. В двух матчах Бельгия потерпела поражения от Франции (2:3) и Италии (2:1), но стоит заметить, что «красные дьяволы» показали красивую игру и немного не дотянули хотя бы до ничейных результатов.

Прогноз и ставка

На победу Ирландии в этом матче можно поставить за 6.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу Бельгии — за 1.58.

Прогноз — Обе сборные сейчас находятся в хорошей форме и захотят раскрыться в этом матче по максимуму. Поэтому ожидает открытый и результативный поединок, который приведёт к забитым мячам в ворота обеих коллективов.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.10.