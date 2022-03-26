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    «Алания» вновь дома победит «Волгарь»

    «Алания» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    «Алания»
    В субботу, 26 марта, в 29-м туре российской первой лиги владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против астраханского «Волгаря». Начало — в 16:00 по мск. «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    «Алания» ведет борьбу за выход в РПЛ. На текущий момент она идет четвертой с 49 очками. От второй позиции она отстает на три балла, а ближайший соперник находится на расстоянии одного пункта.

    Во время зимней паузы подопечные Спартака Гогниева провели девять контрольных поединков, где смогли добиться лишь одной победы, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали.

    Коэффициенты матча Алания — Волгарь

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    После рестарта владикавказцы обыграли в 1/8 финала Кубка России на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира, а также провели три поединка чемпионата.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В первых двух играх «Алания» выиграла и не пропустила, а в минувшем туре она уступила на выезде «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2. Дома же она десть встреч выиграла и три проиграла.

    «Волгарь»

    «Волгарю» же предстоит отстаивать свое место в первом российском дивизионе. Сейчас он идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает на два пункта.

    Астраханцы заканчивали осеннюю часть 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз проиграли. Межсезонные спарринги они провели не лучшим образом, выиграв лишь раз за пять встреч.

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    • Вторую половину первенства «волжане» начали с проигрыша от «Енисея» 2:3 дома, после чего они выиграли последующие два поединка, одолев в гостях 3:1 «Кубань» и на своем поле 1:0 «Спартак-2».

    На выезде в текущем чемпионате «Волгарь» проиграл семь матчей из 14 проведенных, еще четыре раза он победил и три поединка свел вничью.

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    В первом круге эти клубы расписали мировую 1:1, а до этого три из четырех встреч выиграла «Алания» при одной виктории «Волгаря».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.39, победа «Волгаря» — 8.10, ничья — 4.70.

    «Алания» выиграла у «Волгаря» в последних трех домашних матчах минимум с разницей в два мяча. Прогнозируем, что и сейчас владикавказцы также добудут уверенную викторию.

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    «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» вновь дома победит «Волгарь»
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