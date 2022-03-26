В субботу, 26 марта, в 29-м туре российской первой лиги владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против астраханского «Волгаря». Начало — в 16:00 по мск. «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» ведет борьбу за выход в РПЛ. На текущий момент она идет четвертой с 49 очками. От второй позиции она отстает на три балла, а ближайший соперник находится на расстоянии одного пункта.

Во время зимней паузы подопечные Спартака Гогниева провели девять контрольных поединков, где смогли добиться лишь одной победы, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали.

Коэффициенты матча Алания — Волгарь 1 1.35 X 4.90 2 9.00 Ставка

После рестарта владикавказцы обыграли в 1/8 финала Кубка России на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира, а также провели три поединка чемпионата.

Календарь и таблица ФНЛ

В первых двух играх «Алания» выиграла и не пропустила, а в минувшем туре она уступила на выезде «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2. Дома же она десть встреч выиграла и три проиграла.

«Волгарь»

«Волгарю» же предстоит отстаивать свое место в первом российском дивизионе. Сейчас он идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает на два пункта.

Астраханцы заканчивали осеннюю часть 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз проиграли. Межсезонные спарринги они провели не лучшим образом, выиграв лишь раз за пять встреч.

Вторую половину первенства «волжане» начали с проигрыша от «Енисея» 2:3 дома, после чего они выиграли последующие два поединка, одолев в гостях 3:1 «Кубань» и на своем поле 1:0 «Спартак-2».

На выезде в текущем чемпионате «Волгарь» проиграл семь матчей из 14 проведенных, еще четыре раза он победил и три поединка свел вничью.

В первом круге эти клубы расписали мировую 1:1, а до этого три из четырех встреч выиграла «Алания» при одной виктории «Волгаря».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.39, победа «Волгаря» — 8.10, ничья — 4.70.

«Алания» выиграла у «Волгаря» в последних трех домашних матчах минимум с разницей в два мяча. Прогнозируем, что и сейчас владикавказцы также добудут уверенную викторию.