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    Англия и Швейцария проведут сухой матч

    Англия — Швейцария. Прогноз (к. 2.26) и ставки на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Швейцария
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    Харри Кейн
    26 марта на «Уэмбли» в Лондоне сыграют сборные Англии и Швейцарии в рамках международного товарищеского поединка. Начало в 20:30 мск. Англия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 20:30 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Англия

    Англичане выиграли группу в отборе на чемпионат мира 2022. Они ушли от поляков на 6 пунктов и получили прямую путевку в финальную часть турнира.

    Последний матч «Три льва» провели 15 ноября. Они разгромили Сан-Марино со счетом 10:0. Ранее команда Саутгейта разбила Албанию 5:0 и сыграла вничью с Венгрией 1:1.

    Коэффициенты матча Англия — Швейцария

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    Сборная Англии выиграла 3 из 4 последних матчей, имея при этом лишь один пропущенный мяч на счету.

    Все прогнозы на футбол

    Напомним, что на чемпионат мира английская сборная отобралась без единого поражения с 8 победами и 2 ничьими.

    Швейцария

    Швейцарцы тоже победили в своей группе. Они обошли на два пункта Италию в группе C и тем самым получили прямую путевку в финальную часть турнира.

    Последний сбор у Швейцарии был в ноябре. Тогда сборная разошлась миром с Италией (1:1) и победила Болгарию (4:0).

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    • «Красные» не проигрывают 7 матчей подряд с учетом всех турниров и даже товарищеских встреч, имея в серии 4 победы и 3 ничьи.

    При этом у гостей 3 победы в 4 выступлениях, и за этот период они допустили только одну результативную ошибку.

    Прогноз и ставка

    На бумаге фаворитом является Англия, на которую букмекеры дают 1.78. На победу Швейцарии они предлагают поставить с коэффициентом 5.00. Ничья оценена коэффициентом 3.45.

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    Для англичан, несмотря на их статус, это будет очень непростой поединок. Швейцария помотала нервы Италии, пропустив от нее всего один гол за 2 поединка квалификации на ЧМ.

    Мы рекомендуем поставить на тотал меньше двух, так как в последних очных встречах команды на двоих забивали не больше гола. Этот вариант оценен котировкой 2.26.

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    Англия — Швейцария: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Англия и Швейцария проведут сухой матч
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