26 марта на «Уэмбли» в Лондоне сыграют сборные Англии и Швейцарии в рамках международного товарищеского поединка. Начало в 20:30 мск. Англия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Англичане выиграли группу в отборе на чемпионат мира 2022. Они ушли от поляков на 6 пунктов и получили прямую путевку в финальную часть турнира.

Последний матч «Три льва» провели 15 ноября. Они разгромили Сан-Марино со счетом 10:0. Ранее команда Саутгейта разбила Албанию 5:0 и сыграла вничью с Венгрией 1:1.

Коэффициенты матча Англия — Швейцария 1 1.70 X 3.50 2 5.60 Ставка

Сборная Англии выиграла 3 из 4 последних матчей, имея при этом лишь один пропущенный мяч на счету.

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Напомним, что на чемпионат мира английская сборная отобралась без единого поражения с 8 победами и 2 ничьими.

Швейцария

Швейцарцы тоже победили в своей группе. Они обошли на два пункта Италию в группе C и тем самым получили прямую путевку в финальную часть турнира.

Последний сбор у Швейцарии был в ноябре. Тогда сборная разошлась миром с Италией (1:1) и победила Болгарию (4:0).

«Красные» не проигрывают 7 матчей подряд с учетом всех турниров и даже товарищеских встреч, имея в серии 4 победы и 3 ничьи.

При этом у гостей 3 победы в 4 выступлениях, и за этот период они допустили только одну результативную ошибку.

Прогноз и ставка

На бумаге фаворитом является Англия, на которую букмекеры дают 1.78. На победу Швейцарии они предлагают поставить с коэффициентом 5.00. Ничья оценена коэффициентом 3.45.

Для англичан, несмотря на их статус, это будет очень непростой поединок. Швейцария помотала нервы Италии, пропустив от нее всего один гол за 2 поединка квалификации на ЧМ.

Мы рекомендуем поставить на тотал меньше двух, так как в последних очных встречах команды на двоих забивали не больше гола. Этот вариант оценен котировкой 2.26.