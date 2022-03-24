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    Уэльс — Австрия. Дерзкая ставка за 5.80 на матч ЧМ-2022 24 марта 2022 года

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    Киффер Мур
    Уэльс сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Уэльс — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года
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    •  Уэльс 22:45 Австрия Австрия
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    Уэльс

    Валлийцы в своей группе заняли второе место. Скандинавы уступили первую строчку только мощным бельгийцам.

    В заключительном туре отбора валлийцы как раз расписали мировую с Бельгией (1:1). Причем в той встрече не играл Гарет Бэйл.

    Коэффициенты матча Уэльс — Австрия

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    Вот только атака Уэльса в отборочном цикле действовала не лучшим образом. В 8 поединках забито всего 14 мячей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Наверняка в этом поединке валлийцы сыграют первым номером. Тем паче, преимущество своего поля может стать весомым подспорьем.

    Австрия

    Австрия попала в стыковые матчи чудом. Заняв четвертое (!) место в своей отборочной группе, команда не по спортивным причинам получила желанный шанс.

    В заключительном туре отбора сборная Австрии убедительно победила. Дома австрийцы не оставили шансов Молдавии (4:1).

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    • С атакой у команды в отборе был полный порядок. В 10 матчах австрийцы настреляли 19 голов.

    Валлийцы для сборной Австрии — крайне неудобный оппонент. Из трех последних поединков австрийцы два раза проиграли при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Уэльс за 2.95, на ничью за 2.99, а на Австрию — за 2.84.

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    Валлийцы испытывают трудности с реализацией.

    Австрийцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях.

    В матчах примерно равных по классу оппонентов стоит ожидать взаимной активности в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.80.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Уэльс — Австрия: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен в Кардиффе?
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