Уэльс
Валлийцы в своей группе заняли второе место. Скандинавы уступили первую строчку только мощным бельгийцам.
В заключительном туре отбора валлийцы как раз расписали мировую с Бельгией (1:1). Причем в той встрече не играл Гарет Бэйл.
Коэффициенты матча Уэльс — Австрия
Вот только атака Уэльса в отборочном цикле действовала не лучшим образом. В 8 поединках забито всего 14 мячей.
Наверняка в этом поединке валлийцы сыграют первым номером. Тем паче, преимущество своего поля может стать весомым подспорьем.
Австрия
Австрия попала в стыковые матчи чудом. Заняв четвертое (!) место в своей отборочной группе, команда не по спортивным причинам получила желанный шанс.
В заключительном туре отбора сборная Австрии убедительно победила. Дома австрийцы не оставили шансов Молдавии (4:1).
С атакой у команды в отборе был полный порядок. В 10 матчах австрийцы настреляли 19 голов.
Валлийцы для сборной Австрии — крайне неудобный оппонент. Из трех последних поединков австрийцы два раза проиграли при одной ничьей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Уэльс за 2.95, на ничью за 2.99, а на Австрию — за 2.84.
Валлийцы
Австрийцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях.
В матчах примерно равных по классу оппонентов стоит ожидать взаимной активности в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.80.
Для остальных — более умеренный прогноз.