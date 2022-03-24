Уэльс сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Уэльс — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Валлийцы в своей группе заняли второе место. Скандинавы уступили первую строчку только мощным бельгийцам.

В заключительном туре отбора валлийцы как раз расписали мировую с Бельгией (1:1). Причем в той встрече не играл Гарет Бэйл.

Коэффициенты матча Уэльс — Австрия 1 2.85 X 2.95 2 2.80 Ставка

Вот только атака Уэльса в отборочном цикле действовала не лучшим образом. В 8 поединках забито всего 14 мячей.

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Наверняка в этом поединке валлийцы сыграют первым номером. Тем паче, преимущество своего поля может стать весомым подспорьем.

Австрия

Австрия попала в стыковые матчи чудом. Заняв четвертое (!) место в своей отборочной группе, команда не по спортивным причинам получила желанный шанс.

В заключительном туре отбора сборная Австрии убедительно победила. Дома австрийцы не оставили шансов Молдавии (4:1).

С атакой у команды в отборе был полный порядок. В 10 матчах австрийцы настреляли 19 голов.

Валлийцы для сборной Австрии — крайне неудобный оппонент. Из трех последних поединков австрийцы два раза проиграли при одной ничьей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Уэльс за 2.95, на ничью за 2.99, а на Австрию — за 2.84.

Валлийцы испытывают трудности с реализацией .

Австрийцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях.

В матчах примерно равных по классу оппонентов стоит ожидать взаимной активности в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.80.

Для остальных — более умеренный прогноз.