ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно? Конкуренты встретятся 10 апреля«Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 01:07
    • Беллингем — лучший молодой игрок по версии Goal
  • 00:51
    • УЕФА намерен отменить потолок зарплат
  • 18:27
    • Источник: УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных
  • 00:05
    • Захарян исключен из списка вундеркиндов Goal
    Все новости спорта

    Бейл поможет Уэльсу пройти Австрию?

    Уэльс — Австрия. Прогноз, ставки (к. 2.00) на футбол, ЧМ-2022, 24 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на сборную Австрии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Уэльс — Австрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Бейл
    Сборная Уэльса сыграет на своем поле против команды Австрии в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022. Матч пройдет 24 марта, начало — 22:45 мск. Уэльс — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 22:45 Австрия Австрия
  • Вена
    •

    Уэльс

    Сборная Уэльса заняла второе место в своей отборочной группе, не сумев опередить только мощную Бельгию. Основным соперником валлийцев была Чехия, которую они опередили благодаря домашней ничьей с бельгийцами в заключительном туре.

    Примечательно, что Уэльс не смог набрать очки только в гостевом матче с Бельгией (1:3).

    Коэффициенты матча Уэльс — Австрия

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В остальных семи встречах команда Роба Пэйджа набрала 14 очков и пропустила лишь шесть мячей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Уэльс не потерпел ни одного поражения после Евро-2020.

    Австрия

    Сборная Австрии тем временем стала участником стыковых матчей благодаря удачному выступлению в Лиге наций.

    А вот групповой этап квалификации ЧМ-2022 австрийцы провалили, заняв лишь четвертое место, оказавшись позади не только Дании, но и Шотландии и Израиля.

  • «Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом
  • У кого больше шансов на титул?
  • Сегодня

    • В десяти матчах отбора Австрия потерпела четыре поражения и пропустила 17 мячей.

    Стоит при этом добавить, что Австрия забила десять мячей в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Уэльс в этом матче можно поставить за 2.93, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.02, а на победу Австрии — за 2.84.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Шансы в этой паре действительно равны, но есть ощущение, что именно австрийцам будет очень сложно против крепкого Уэльса, за который, к тому же, готов сыграть Гарет Бейл.

    Ставка — победа Уэльса с форой (0) за 2.00.

    Фактор своего поля в данном случае тоже сыграет свою роль. Дома валлийцы выстояли даже против Бельгии (1:1).

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Италия U19 — Германия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кирьос — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кресси — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Осака — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уэльс — Австрия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Бейл поможет Уэльсу пройти Австрию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры