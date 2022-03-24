Уэльс
Сборная Уэльса заняла второе место в своей отборочной группе, не сумев опередить только мощную Бельгию. Основным соперником валлийцев была Чехия, которую они опередили благодаря домашней ничьей с бельгийцами в заключительном туре.
Примечательно, что Уэльс не смог набрать очки только в гостевом матче с Бельгией (1:3).
Коэффициенты матча Уэльс — Австрия
В остальных семи встречах команда Роба Пэйджа набрала 14 очков и пропустила лишь шесть мячей.
Уэльс не потерпел
Австрия
Сборная Австрии тем временем стала участником стыковых матчей благодаря удачному выступлению в Лиге наций.
А вот групповой этап квалификации ЧМ-2022 австрийцы провалили, заняв лишь четвертое место, оказавшись позади не только Дании, но и Шотландии и Израиля.
В десяти матчах отбора Австрия потерпела четыре поражения и пропустила 17 мячей.
Стоит при этом добавить, что Австрия забила десять мячей в пяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На Уэльс в этом матче можно поставить за 2.93, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.02, а на победу Австрии — за 2.84.
Шансы в этой паре действительно равны, но есть ощущение, что именно австрийцам будет очень сложно против крепкого Уэльса, за который, к тому же, готов сыграть Гарет Бейл.
Ставка — победа Уэльса с форой (0) за 2.00.
Фактор своего поля в данном случае тоже сыграет свою роль. Дома валлийцы выстояли даже против Бельгии (1:1).