Сборная Уэльса сыграет на своем поле против команды Австрии в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022. Матч пройдет 24 марта, начало — 22:45 мск. Уэльс — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса заняла второе место в своей отборочной группе, не сумев опередить только мощную Бельгию. Основным соперником валлийцев была Чехия, которую они опередили благодаря домашней ничьей с бельгийцами в заключительном туре.

Примечательно, что Уэльс не смог набрать очки только в гостевом матче с Бельгией (1:3).

Коэффициенты матча Уэльс — Австрия 1 2.85 X 2.95 2 2.75 Ставка

В остальных семи встречах команда Роба Пэйджа набрала 14 очков и пропустила лишь шесть мячей.

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Уэльс не потерпел ни одного поражения после Евро-2020.

Австрия

Сборная Австрии тем временем стала участником стыковых матчей благодаря удачному выступлению в Лиге наций.

А вот групповой этап квалификации ЧМ-2022 австрийцы провалили, заняв лишь четвертое место, оказавшись позади не только Дании, но и Шотландии и Израиля.

В десяти матчах отбора Австрия потерпела четыре поражения и пропустила 17 мячей.

Стоит при этом добавить, что Австрия забила десять мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Уэльс в этом матче можно поставить за 2.93, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.02, а на победу Австрии — за 2.84.

Шансы в этой паре действительно равны, но есть ощущение, что именно австрийцам будет очень сложно против крепкого Уэльса, за который, к тому же, готов сыграть Гарет Бейл.

Ставка — победа Уэльса с форой (0) за 2.00.

Фактор своего поля в данном случае тоже сыграет свою роль. Дома валлийцы выстояли даже против Бельгии (1:1).