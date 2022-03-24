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    Очередная неудача молдаван?

    Молдавия — Казахстан. Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, Лига наций, 24 марта 2022 года

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    Олег Рябчук
    Молдавия сыграет на своем поле с Казахстаном в рамках плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:00 мск. Молдавия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Молдавия

    Молдаване зимой неудачно провели товарищеские матчи. Даже сборной Уганде команда умудрилась проиграть (2:3).

    В своей группе квалификации Молдавия заняла последнее место. Причем набрала команда всего один балл.

    В своем последнем матче Молдавия была разгромлена. Южнокорейцы накидали в сетку ворота молдаван четыре безответных мяча.

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    Против казахов команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков было выиграно два при двух неудачах.

    Казахстан

    Казахи в своей отборочной группе на чемпионат мира провалились. Последнее место и всего три набранных очка — таков неказистый багаж этой сборной.

    Казахстан умудрился напоследок пропустить восемь (!) сухих мячей от Франции. Причем в 8 матчах цикла казахи отличились только 5 раз.

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    • Зато последний контрольный матч оказался успешным. С минимальным счетом был обыгран Таджикистан.

    Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Таковым вполне может стать даже ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Казахстан за 2.52, на ничью за 3.08, а на Молдавию — за 3.08.

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    Молдаване не побеждали более полугода.

    Казахи, несмотря на все свои проблемы, смотрятся веселее.

    Гости смотрятся сильнее, к тому же не проигрывали молдаванам уже двенадцать лет. Наши прогноз и ставка — Победа Казахстана с коэффициентом 2.52.

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    Молдавия — Казахстан: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Очередная неудача молдаван?
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