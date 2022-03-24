Молдавия сыграет на своем поле с Казахстаном в рамках плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:00 мск. Молдавия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдавия

Молдаване зимой неудачно провели товарищеские матчи. Даже сборной Уганде команда умудрилась проиграть (2:3).

В своей группе квалификации Молдавия заняла последнее место. Причем набрала команда всего один балл.

В своем последнем матче Молдавия была разгромлена. Южнокорейцы накидали в сетку ворота молдаван четыре безответных мяча.

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Против казахов команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков было выиграно два при двух неудачах.

Казахстан

Казахи в своей отборочной группе на чемпионат мира провалились. Последнее место и всего три набранных очка — таков неказистый багаж этой сборной.

Казахстан умудрился напоследок пропустить восемь (!) сухих мячей от Франции. Причем в 8 матчах цикла казахи отличились только 5 раз.

Зато последний контрольный матч оказался успешным. С минимальным счетом был обыгран Таджикистан.

Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Таковым вполне может стать даже ничья.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Казахстан за 2.52, на ничью за 3.08, а на Молдавию — за 3.08.

Молдаване не побеждали более полугода .

Казахи, несмотря на все свои проблемы, смотрятся веселее.

Гости смотрятся сильнее, к тому же не проигрывали молдаванам уже двенадцать лет. Наши прогноз и ставка — Победа Казахстана с коэффициентом 2.52.