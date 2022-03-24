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    Победит ли израильская молодежка польскую?

    Израиль U21 — Польша U21. Прогноз (к. 2.86) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Израиль U21 — Польша U21
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    Израиль U21 идет на втором месте в группе
    В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Израиля и Польши. Поединок назначен на 24 марта в 19:30 по мск. Израиль U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 24 Марта 2022 года
    Израиль U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •  Израиль U21 19:30 Польша U21 Польша U21
  • Варшава
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    Израиль U21

    Молодежка Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.

    Сейчас у израильтян на счету 15 баллов после шести игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.

    Коэффициенты матча Израиль U21 — Польша U21

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.

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    Позже коллектив разгромил на выезде Сан-Марино (4:0), а в последнем туре — Венгрию (3:0) на своем поле.

    Польша U21

    Поляки отчаянно бьются за одно из первых мест в своей группе. Пока получается не слишком удачно — 3 место.

    В своем предпоследнем матче Польша сотворила сенсацию. На выезде сборная Польши U21 разнесла в щепки Германию (0:4).

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    • Теперь отставание от лидера, тех же немцев, сократилось до двух очков. К тому же у поляков самая надежная в группе оборона (всего 4 пропущенных мяча).

    В четырех прошлых поединках (все — в рамках нынешнего отбора), коллектив не знает поражений, а в трех последних из которых выиграл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,32.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,24.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,86.

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    Израиль U21 — Польша U21: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Победит ли израильская молодежка польскую?
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