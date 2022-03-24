Израиль U21
Молодежка Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.
Сейчас у израильтян на счету 15 баллов после шести игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.
Коэффициенты матча Израиль U21 — Польша U21
В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.
Позже коллектив разгромил на выезде Сан-Марино (4:0), а в последнем туре — Венгрию (3:0) на своем поле.
Польша U21
Поляки отчаянно бьются за одно из первых мест в своей группе. Пока получается не слишком удачно — 3 место.
В своем предпоследнем матче Польша сотворила сенсацию. На выезде сборная Польши U21 разнесла в щепки Германию (0:4).
Теперь отставание от лидера, тех же немцев, сократилось до двух очков. К тому же у поляков самая надежная в группе оборона (всего 4 пропущенных мяча).
В четырех прошлых поединках (все — в рамках нынешнего отбора), коллектив не знает поражений, а в трех последних из которых выиграл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,32.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,24.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,86.