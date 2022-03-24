В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Израиля и Польши. Поединок назначен на 24 марта в 19:30 по мск. Израиль U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль U21

Молодежка Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.

Сейчас у израильтян на счету 15 баллов после шести игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.

Коэффициенты матча Израиль U21 — Польша U21 1 2.40 X 3.45 2 2.70 Ставка

В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.

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Позже коллектив разгромил на выезде Сан-Марино (4:0), а в последнем туре — Венгрию (3:0) на своем поле.

Польша U21

Поляки отчаянно бьются за одно из первых мест в своей группе. Пока получается не слишком удачно — 3 место.

В своем предпоследнем матче Польша сотворила сенсацию. На выезде сборная Польши U21 разнесла в щепки Германию (0:4).

Теперь отставание от лидера, тех же немцев, сократилось до двух очков. К тому же у поляков самая надежная в группе оборона (всего 4 пропущенных мяча).

В четырех прошлых поединках (все — в рамках нынешнего отбора), коллектив не знает поражений, а в трех последних из которых выиграл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,32.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,24.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,86.