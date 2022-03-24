Эстония сыграет на своем поле с Кипром в рамках плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:00 мск. Эстония — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Эстонцы зимой контрольных матчей не проводили. А чемпионат этой страны начался относительно недавно.

В своей группе квалификации Эстония заняла предпоследнее место. Причем набрала команда всего четыре очка.

В своем последнем матче Эстония потерпела поражение. Чехи были банально сильнее по всем аспектам (2:0).

Все прогнозы на Лигу наций

Против казахов команда исторически играет удачно. Из четырех очных поединков эстонцы выиграли один раз при трех паритетах.

Кипр

Сборная Кипра в своей отборочной группе на чемпионат мира провалилась. Предпоследнее место и всего пять набранных очков — явно не лучший результат.

Кипр умудрился пропустить 21 мяч в 10 матчах. При этом, киприоты забили всего четыре мяча в ворота соперников.

Последний свой поединок команда провела не лучшим образом. В заключительном туре квалификации Кипр уступил Словении (2:1).

Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Да и нет сомнений, что в матче с эстонцами Кипр будет пытаться активно идти вперед.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Эстонию за 2.42, на ничью за 3.10, а на Кипр — за 3.22.

В домашних матчах эстонцы выглядят весьма прилично.

Проблемы киприотов в атаке проявятся и в этот раз .

В матче примерно равных по классу соперников решающим станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа Эстонии с коэффициентом 2.42.