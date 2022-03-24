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    Эстония не оставит шансов киприотам

    Эстония — Кипр. Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, Лига наций, 24 марта 2022 года

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    Хенрик Оямаа
    Эстония сыграет на своем поле с Кипром в рамках плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:00 мск. Эстония — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эстония

    Эстонцы зимой контрольных матчей не проводили. А чемпионат этой страны начался относительно недавно.

    В своей группе квалификации Эстония заняла предпоследнее место. Причем набрала команда всего четыре очка.

    В своем последнем матче Эстония потерпела поражение. Чехи были банально сильнее по всем аспектам (2:0).

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    Против казахов команда исторически играет удачно. Из четырех очных поединков эстонцы выиграли один раз при трех паритетах.

    Кипр

    Сборная Кипра в своей отборочной группе на чемпионат мира провалилась. Предпоследнее место и всего пять набранных очков — явно не лучший результат.

    Кипр умудрился пропустить 21 мяч в 10 матчах. При этом, киприоты забили всего четыре мяча в ворота соперников.

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    • Последний свой поединок команда провела не лучшим образом. В заключительном туре квалификации Кипр уступил Словении (2:1).

    Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Да и нет сомнений, что в матче с эстонцами Кипр будет пытаться активно идти вперед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Эстонию за 2.42, на ничью за 3.10, а на Кипр — за 3.22.

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    В домашних матчах эстонцы выглядят весьма прилично.

    Проблемы киприотов в атаке проявятся и в этот раз.

    В матче примерно равных по классу соперников решающим станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа Эстонии с коэффициентом 2.42.

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    Эстония — Кипр: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Эстония не оставит шансов киприотам
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