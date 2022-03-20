«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ливерпуля» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 21:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» — один из двух представителей Чемпионшипа в восьмерке лучших команд текущего розыгрыша Кубка Англии.

У «Ноттингем Форест» был очень непростой путь. В начале января команда Стива Купера одержала победу над «Арсеналом» (1:0), забив единственный гол незадолго до финального свистка.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Ливерпуль 1 11.00 X 5.60 2 1.27 Ставка

В следующем раунде «Ноттингем Форест» разгромил на своем поле «Лестер». На этот раз представитель АПЛ получил четыре мяча.

Календарь и таблица АПЛ

А в 1/8 финала «Ноттингем Форест» выиграл у «Хаддерсфилда» (2:1).

«Ноттингем Форест» потерпел лишь два поражения в 15-ти предыдущих матчах. И кроме того, команда Купера восемь из девяти недавних матчей на своем поле.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем стартовал в Кубке Англии с разгромной победы над «Шрусбери Таун» (4:1).

В следующих раундах команда Юргена Клоппа остановила «Кардифф Сити» и «Норвич».

Интересно, что «Ливерпуль» до сих пор пропускал в каждом матче Кубка Англии.

«Ливерпуль» выиграл 14 из 15-ти последних матчей.

Прогноз и ставка

На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.05, а победу «Ливерпуля» — за 1.28.

С одной стороны, все очевидно, но в то же время, надо учитывать, что у «Ливерпуля» могут быть изменения в составе. Команда Клоппа сосредоточена, в первую очередь, на чемпионской гонке в АПЛ, поэтому вряд ли против «Ноттингем Форест» будут играть все лидеры.

И это шанс для хозяев. Скорее всего, до разгрома здесь не дойдет.

Ставка — обе команды забьют за 2.05.