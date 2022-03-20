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    «Ливерпуль» снова пропустит в Кубке Англии?

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на Кубок Англии 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» выиграл 14 из 15-ти последних матчей
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ливерпуля» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 21:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 20 Марта 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Кубок ФА
    •  Ноттингем Форест 21:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» — один из двух представителей Чемпионшипа в восьмерке лучших команд текущего розыгрыша Кубка Англии.

    У «Ноттингем Форест» был очень непростой путь. В начале января команда Стива Купера одержала победу над «Арсеналом» (1:0), забив единственный гол незадолго до финального свистка.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Ливерпуль

  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 1.27
  • Ставка
    •

    В следующем раунде «Ноттингем Форест» разгромил на своем поле «Лестер». На этот раз представитель АПЛ получил четыре мяча.

    Календарь и таблица АПЛ

    А в 1/8 финала «Ноттингем Форест» выиграл у «Хаддерсфилда» (2:1).

    «Ноттингем Форест» потерпел лишь два поражения в 15-ти предыдущих матчах. И кроме того, команда Купера восемь из девяти недавних матчей на своем поле.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем стартовал в Кубке Англии с разгромной победы над «Шрусбери Таун» (4:1).

    В следующих раундах команда Юргена Клоппа остановила «Кардифф Сити» и «Норвич».

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    • Интересно, что «Ливерпуль» до сих пор пропускал в каждом матче Кубка Англии.

    «Ливерпуль» выиграл 14 из 15-ти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.05, а победу «Ливерпуля» — за 1.28.

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    С одной стороны, все очевидно, но в то же время, надо учитывать, что у «Ливерпуля» могут быть изменения в составе. Команда Клоппа сосредоточена, в первую очередь, на чемпионской гонке в АПЛ, поэтому вряд ли против «Ноттингем Форест» будут играть все лидеры.

    И это шанс для хозяев. Скорее всего, до разгрома здесь не дойдет.

    Ставка — обе команды забьют за 2.05.

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    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова пропустит в Кубке Англии?
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