«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» — один из двух представителей Чемпионшипа в восьмерке лучших команд текущего розыгрыша Кубка Англии.
У «Ноттингем Форест» был очень непростой путь. В начале января команда Стива Купера одержала победу над «Арсеналом» (1:0), забив единственный гол незадолго до финального свистка.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Ливерпуль
В следующем раунде «Ноттингем Форест» разгромил на своем поле «Лестер». На этот раз представитель АПЛ получил четыре мяча.
А в 1/8 финала «Ноттингем Форест» выиграл у «Хаддерсфилда» (2:1).
«Ноттингем Форест» потерпел лишь два поражения в 15-ти предыдущих матчах. И кроме того, команда Купера восемь из девяти недавних матчей на своем поле.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» тем временем стартовал в Кубке Англии с разгромной победы над «Шрусбери Таун» (4:1).
В следующих раундах команда Юргена Клоппа остановила «Кардифф Сити» и «Норвич».
Интересно, что «Ливерпуль» до сих пор пропускал в каждом матче Кубка Англии.
«Ливерпуль» выиграл 14 из 15-ти последних матчей.
Прогноз и ставка
На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.05, а победу «Ливерпуля» — за 1.28.
С одной стороны, все очевидно, но в то же время, надо учитывать, что у «Ливерпуля» могут быть изменения в составе. Команда Клоппа сосредоточена, в первую очередь, на чемпионской гонке в АПЛ, поэтому вряд ли против «Ноттингем Форест» будут играть все лидеры.
Ставка — обе команды забьют за 2.05.