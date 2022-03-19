19 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» «Зенит» сыграет против тульского «Арсенала» в 22-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры намечено на 19:30 по мск. «Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

После зимнего перерыва «Зенит» успел вылететь из Лиги Европы, пройти в четвертьфинала Кубка России и отыграть три поединка в рамках российской Премьер-лиги.

Сперва питерцы на своей территории смогли поочередно обыграть казанский «Рубин» 3:2 и «Уфу» 2:0, а также в прошлом игровом дне они на выезде расписали мировую с «Крыльями Советов» — 1:1.

Коэффициенты матча Зенит — Арсенал Тула 1 1.17 X 7.50 2 16.00 Ставка

В турнирной таблице чемпионата России «сине-бело-голубые» с 45 набранными очками идут на первой строке. От ближайшего преследователя они оторвались на три пункта.

Календарь и таблица РПЛ

На своем поле в текущем первенстве коллектив играет сильно, выиграв девять встреч из 11 проведенных, еще он по разу разошелся миром и потерпел одно фиаско.

«Арсенал» Тула

С 20 набранными очками «Арсенал» находится в зоне переходных матчей. Прямой вылет он опережает на три балла, а от безопасной позиции отстает всего лишь на пункт.

Туляки неплохо провели последние матчи перед перерывом, выиграв две игры из трех последних при одном поражении. После рестарта они еще не знали радости виктории, раз сыграв вничью и дважды уступив.

Мировая была с «Крыльями Советов» 2:2 на выезде, а поражения состоялись от «Сочи» 0:2 в гостях и московского «Динамо» 1:4 дома в минувшем игровом дне.

Вне родных стен «пряники» в этом чемпионате России проиграли восемь встреч из 11 проведенных, два матча они еще выиграли и один раз расписали мировую.

В первом круге «Арсенал» дома сенсационно одолел «Зенит» 2:1, а на своем поле питерцы выиграли у туляков в последних трех матчах чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.18.

На викторию «Арсенала» дают — 17.00, ничья оценена — в 8.00.

Победа питерце в этом матче не вызывает сомнения, но так как они ненадежны в обороне, то рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.