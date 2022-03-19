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    «Факел» одолеет торпедовцев

    «Факел» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, ФНЛ, 19 марта 2022 года

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    Олег Василенко
    «Факел» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Факел» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2022 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 17:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Факел»

    «Факел» в нынешнем сезоне демонстрирует качественный футбол. Олег Василенко выстроил чудесный коллектив, способный на многое.

    Вот и сейчас воронежцы занимают 2 место в таблице. Отставание от лидера дивизиона «Оренбурга» составляет всего 4 очка при матче в запасе.

    Коэффициенты матча Факел — Торпедо

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «Факел» добыл третью победу к ряду. На выезде команда Василенко переиграла молодых краснодарцев (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Торпедо» команда традиционно играет довольно успешно. Воронежцы из пяти последних матчей выиграли в двух при трех паритетах.

    «Торпедо»

    Москвичи по-прежнему нестабильны, но это не мешает им быть претендентами на повышение в классе. Состав у торпедовцев сильный, но теперь важнее наладить игру.

    «Торпедо» на текущий момент занимает 4 место в таблице. До идущего вторым «Факела» — четыре очка, но в этой встрече есть все шансы фактически нивелировать отставание.

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    • Минувший тур сложился для москвичей не столь позитивно. Дома «Торпедо» расписало мировую с «Балтикой» (2:2).

    30 пропущенных мячей в 26 матчах — явно многовато для претендента на выход в РПЛ. Зато Амур Калмыков наколотил уже 12 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Торпедо» — за 2.60.

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    Хозяева выглядят монолитнее москвичей.

    «Торпедо» не хватает стабильности в плане игры и результатов.

    Команда Василенко выглядит слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.30.

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    «Факел» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Факел» одолеет торпедовцев
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