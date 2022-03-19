«Факел» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Факел» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» в нынешнем сезоне демонстрирует качественный футбол. Олег Василенко выстроил чудесный коллектив, способный на многое.

Вот и сейчас воронежцы занимают 2 место в таблице. Отставание от лидера дивизиона «Оренбурга» составляет всего 4 очка при матче в запасе.

Коэффициенты матча Факел — Торпедо 1 2.05 X 3.35 2 3.70 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Факел» добыл третью победу к ряду. На выезде команда Василенко переиграла молодых краснодарцев (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Торпедо» команда традиционно играет довольно успешно. Воронежцы из пяти последних матчей выиграли в двух при трех паритетах.

«Торпедо»

Москвичи по-прежнему нестабильны, но это не мешает им быть претендентами на повышение в классе. Состав у торпедовцев сильный, но теперь важнее наладить игру.

«Торпедо» на текущий момент занимает 4 место в таблице. До идущего вторым «Факела» — четыре очка, но в этой встрече есть все шансы фактически нивелировать отставание.

Минувший тур сложился для москвичей не столь позитивно. Дома «Торпедо» расписало мировую с «Балтикой» (2:2).

30 пропущенных мячей в 26 матчах — явно многовато для претендента на выход в РПЛ. Зато Амур Калмыков наколотил уже 12 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Торпедо» — за 2.60.

Хозяева выглядят монолитнее москвичей .

«Торпедо» не хватает стабильности в плане игры и результатов.

Команда Василенко выглядит слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.30.