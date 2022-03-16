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    В Лутоне забивают все!

    «Лутон Таун» — «Престон Норт Энд». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Престон Норт Энд»
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    Гарри Корник
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Престон Норт Энд» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:45 мск. «Лутон Таун» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Марта 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 22:45 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» нынешний сезон проводит весьма многообещающе. 7 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция.

    Более того, команда смотрится монолитно. Так что все шансы на выход в плей-офф у нее имеются.

    Однако в предыдущем туре чемпионата «Лутон Таун» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «КПР» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Престон Норт Энд» команда в последние годы играет нестабильно. Из пяти последних матчей «Лутон Таун» выиграл дважды при двух поражениях.

    «Престон Норт Энд»

    «Престон Норт Энд» смотрится не так интересно, как оппонент. 13 место на данный момент — вполне серединные реалии клуба.

    Интересно, что забивают престонцы столь же часто, как и пропускают в свои ворота. Разница мячей красноречива — 40:40.

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    • В предыдущем туре «Престон Норт Энд» добыл один пункт. Выезд в Кардифф принес сухой паритет.

    Престонцы не проигрывают почти на протяжении месяца. Впрочем, в этом поединке у гостей наверняка будут шансы отличиться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лутон Таун» за 2.38, на ничью за 3.28, а на «Престон Норт Энд» — за 3.22.

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    «Лутон Таун» в последнее время крайне нестабилен.

    «Престон Норт Энд» проводит довольно плодотворный турнирный отрезок.

    Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Лутон Таун» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. В Лутоне забивают все!
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