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    «Кристал Пэлас» снова отберет очки у «Ман Сити»?

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставки (к. 3.20) БК Pinnacle на чемпионат Англии 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей АПЛ на выезде
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 23:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2022 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

    Беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» составляет четыре матча. На этом отрезке команда Патрика Виейра одержала три победы и один раз сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Манчестер Сити

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.33
  • Ставка
    •

    В прошлом туре «Кристал Пэлас» выиграл на выезде у «Вулверхэмптона» (2:0). Кроме того, в начале марта лондонский клуб одержал победу над «Сток Сити» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Кристал Пэлас» набрал всего лишь одно очко в четырех последних матчах на своем поле.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем находится на первой строчке, набрав в 28-ми матчах 69 очков. Отрыв от «Ливерпуля» составляет шесть очков, но у конкурента есть еще игра в запасе.

    19.50X5.2021.35

    Несколько дней назад «Манчестер Сити» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли в Португалии со счетом 5:0, поэтому результат второй игры не должен удивлять — тратить силы не было никакого смысла.

    Все прогнозы на АПЛ

    Между тем, в АПЛ «Ман Сити» в 18-ти предыдущих матчах потерпел только одно поражение. В середине февраля команда Хосепа Гвардиолы неожиданно уступила на своем поле «Тоттенхэму» (2:3).

    «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 10.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

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    Матч первого круга против «Кристал Пэлас» стал для «Ман Сити» настоящим разочарованием. В конце октября команда Гвардиолы проиграла середняку на своем поле со счетом 0:2. Ключевым моментов тогда стало удаление Эймерика Ляпорта в конце первого тайма.

    Понятно, что «Сити», скорее всего, возьмет реванш. И наверняка это будет яркая победа. «Кристал Пэлас» надо готовиться к самому непростому сценарию.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 3.20.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Ман Сити» в обоих таймах за 2.06.

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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» снова отберет очки у «Ман Сити»?
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