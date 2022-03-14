«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 23:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 11-е место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

Беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» составляет четыре матча. На этом отрезке команда Патрика Виейра одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1 9.50 X 5.20 2 1.33 Ставка

В прошлом туре «Кристал Пэлас» выиграл на выезде у «Вулверхэмптона» (2:0). Кроме того, в начале марта лондонский клуб одержал победу над «Сток Сити» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

Календарь и таблица АПЛ

«Кристал Пэлас» набрал всего лишь одно очко в четырех последних матчах на своем поле.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тем временем находится на первой строчке, набрав в 28-ми матчах 69 очков. Отрыв от «Ливерпуля» составляет шесть очков, но у конкурента есть еще игра в запасе.

19.50 X5.20 21.35

Несколько дней назад «Манчестер Сити» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли в Португалии со счетом 5:0, поэтому результат второй игры не должен удивлять — тратить силы не было никакого смысла.

Все прогнозы на АПЛ

Между тем, в АПЛ «Ман Сити» в 18-ти предыдущих матчах потерпел только одно поражение. В середине февраля команда Хосепа Гвардиолы неожиданно уступила на своем поле «Тоттенхэму» (2:3).

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 10.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

Матч первого круга против «Кристал Пэлас» стал для «Ман Сити» настоящим разочарованием. В конце октября команда Гвардиолы проиграла середняку на своем поле со счетом 0:2. Ключевым моментов тогда стало удаление Эймерика Ляпорта в конце первого тайма.

Понятно, что «Сити», скорее всего, возьмет реванш. И наверняка это будет яркая победа. «Кристал Пэлас» надо готовиться к самому непростому сценарию.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 3.20.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Ман Сити» в обоих таймах за 2.06.