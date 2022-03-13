В матче 28 тура чемпионата Испании «Бетис» сыграет с «Атлетиком» на поле стадиона «Бенито Вильямарин». Игра запланирована на 13 марта в Севилье. Начало в 18:15 мск. «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» занимает 5 место в турнирной таблице Примеры. До этого клуб был чуть выше, но 2 поражения подряд подорвали его турнирное положение. На данный момент безвыигрышная серия команды достигает отметки в 5 матчей.

Коллектив Мануэля Пеллегрини на неделе проиграл «Айнтрахту» в 1/8 Лиги Европы. В чемпионате севильцы уступили в дерби «Севилье»(1:2) и проиграли «Атлетико» (1:3).

Коэффициенты матча Бетис — Атлетик 1 2.35 X 3.20 2 3.20 Ставка

3 марта «Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в полуфинале Кубка Испании, но по сумме двух встреч оказался впереди и получил путевку в финал.

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В списке клубного лазарета Эктор Беллерин, Андрес Гуардадо, Виктор Камараса, Мартин Монтойя, Алекс Морено и Серхио Каналес.

«Атлетик»

«Баски» идут восьмыми в таблице. У них 40 очков. От зоны еврокубков их отделяет 4 пункта, так что в этом сезоне им есть за что бороться.

В последних матчах «Атлетик» демонстрировал нестабильные результаты. Сначала команда Марселино разгромила «Реал Сосьедад» (4:0), а после этого с тем же счетом проиграл «Барселоне».

Кроме того, «Атлетик» проиграл «Валенсии» со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала Кубка Испании, вследствие чего он вылетел из турнира. 7 марта гости добыли домашнюю победу над «Леванте» со счетом 3:1.

В списке травмированных Дани Гарсия и Иньиго Мартинес.

Прогноз и ставки

Котировки от букмекеров на эту игру такие: 2.35 на победу «Бетиса», 3.15 на победу «Атлетика» и 3.35 на ничью.

И «Бетис», и «Атлетик» в последнее время не блещут надежностью обороны. Обе команды регулярно пропускают. Особенно «Бетис», который в четырех играх подряд не может отыграть насухо.

Рекомендуем поставить на «обе забьют». В прошлой очной встрече «Бетис» и «Атлетик» не единожды обменялись голами.