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    «Бетис» и «Атлетик» обменяются голами?

    «Бетис» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол, Примера, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Атлетик»
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    Серхио Каналес
    В матче 28 тура чемпионата Испании «Бетис» сыграет с «Атлетиком» на поле стадиона «Бенито Вильямарин». Игра запланирована на 13 марта в Севилье. Начало в 18:15 мск. «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Марта 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 18:15 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Бетис»

    «Бетис» занимает 5 место в турнирной таблице Примеры. До этого клуб был чуть выше, но 2 поражения подряд подорвали его турнирное положение. На данный момент безвыигрышная серия команды достигает отметки в 5 матчей.

    Коллектив Мануэля Пеллегрини на неделе проиграл «Айнтрахту» в 1/8 Лиги Европы. В чемпионате севильцы уступили в дерби «Севилье»(1:2) и проиграли «Атлетико» (1:3).

    Коэффициенты матча Бетис — Атлетик

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    3 марта «Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в полуфинале Кубка Испании, но по сумме двух встреч оказался впереди и получил путевку в финал.

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    В списке клубного лазарета Эктор Беллерин, Андрес Гуардадо, Виктор Камараса, Мартин Монтойя, Алекс Морено и Серхио Каналес.

    «Атлетик»

    «Баски» идут восьмыми в таблице. У них 40 очков. От зоны еврокубков их отделяет 4 пункта, так что в этом сезоне им есть за что бороться.

    В последних матчах «Атлетик» демонстрировал нестабильные результаты. Сначала команда Марселино разгромила «Реал Сосьедад» (4:0), а после этого с тем же счетом проиграл «Барселоне».

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    • Кроме того, «Атлетик» проиграл «Валенсии» со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала Кубка Испании, вследствие чего он вылетел из турнира. 7 марта гости добыли домашнюю победу над «Леванте» со счетом 3:1.

    В списке травмированных Дани Гарсия и Иньиго Мартинес.

    Прогноз и ставки

    Котировки от букмекеров на эту игру такие: 2.35 на победу «Бетиса», 3.15 на победу «Атлетика» и 3.35 на ничью.

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    И «Бетис», и «Атлетик» в последнее время не блещут надежностью обороны. Обе команды регулярно пропускают. Особенно «Бетис», который в четырех играх подряд не может отыграть насухо.

    Рекомендуем поставить на «обе забьют». В прошлой очной встрече «Бетис» и «Атлетик» не единожды обменялись голами.

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    «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Атлетик» обменяются голами?
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