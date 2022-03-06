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    «Марсель» продлит неприятную серию «Монако» в гостях?

    «Марсель» — «Монако». Прогноз, ставки (к. 2.20) на футбол, чемпионат Франции, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монако»
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    «Марсель» выиграл только один из пяти последних матчей на своем поле
    «Марсель» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Марта 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Монако Монако
  • Монако
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    «Марсель»

    «Марсель» занимает второе место в таблице Лиги 1 после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 15 очков.

    «Марсель» не очень удачно завершил февраль, потеряв очки в матчах, где от него ждали только максимального результата. Провансальцы неожиданно уступили на своем поле «Клермону», а потом сыграли вничью с «Труа».

    Коэффициенты матча Марсель — Монако

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
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    «Марсель» пропустил восемь мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции.

    Все прогнозы на футбол

    И еще один важный факт: команда Хорхе Сампаоли одержала только одну победу в пяти последних матчах на своем поле в рамках Лиги 1.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 26-ти турах 38 очков.

    Пока что можно сделать вывод, что отставка Нико Ковача и назначение Филиппа Клемана не принесли много пользы.

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  • 02/03/2022

    • «Монако» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. Ранее на этой неделе монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Нанту» в серии пенальти.

    В чемпионате у «Монако» всего лишь одна победа в пяти предыдущих матчах. В гостях команда Александра Головина в этом году еще не побеждала.

    Прогноз и ставка

    На «Марсель» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Монако» — за 3.38.

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    Обе команды чересчур непредсказуемы, поэтому в данном случае ставку на исход будет сложно назвать оптимальным вариантом.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.20.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.83.

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    «Марсель» — «Монако»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» продлит неприятную серию «Монако» в гостях?
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