«Марсель» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» занимает второе место в таблице Лиги 1 после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 15 очков.

«Марсель» не очень удачно завершил февраль, потеряв очки в матчах, где от него ждали только максимального результата. Провансальцы неожиданно уступили на своем поле «Клермону», а потом сыграли вничью с «Труа».

Коэффициенты матча Марсель — Монако 1 2.30 X 3.15 2 3.30 Ставка

«Марсель» пропустил восемь мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции.

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И еще один важный факт: команда Хорхе Сампаоли одержала только одну победу в пяти последних матчах на своем поле в рамках Лиги 1.

«Монако»

«Монако» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 26-ти турах 38 очков.

Пока что можно сделать вывод, что отставка Нико Ковача и назначение Филиппа Клемана не принесли много пользы.

«Монако» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. Ранее на этой неделе монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Нанту» в серии пенальти.

В чемпионате у «Монако» всего лишь одна победа в пяти предыдущих матчах. В гостях команда Александра Головина в этом году еще не побеждала.

Прогноз и ставка

На «Марсель» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Монако» — за 3.38.

Обе команды чересчур непредсказуемы, поэтому в данном случае ставку на исход будет сложно назвать оптимальным вариантом.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.20.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.83.