«Сельта»
«Галисийцы» расположилась в середине турнирной таблицы чемпионата Испании с 32 очками после 26 матчей. Команда далека от зоны вылета, но и за еврокубки уже вряд ли сможет побороться.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Сельта» 4 раза смогла одержать победы над своими соперниками, 3 раза потерпела поражения и 3 раза не смогла определить сильнейшего со своими оппонентами.
Коэффициенты матча Сельта — Мальорка
В предыдущем туре Примеры в матче против «Атлетико» команда прервала свою беспроигрышную пятиматчевую серию уступив мадридцам со счётом 2:0. До этого два тура подряд «Сельта» играла вничью с «Леванте»(1:1) и «Кадисом» (0:0).
К этой игре команда подходит без потерь в личном составе.
«Мальорка»
«Бермельонес» занимают 16-ю строчку турнирной таблицы Примеры набрав 26 очков за 26 туров. Команда немного оторвалась от зоны вылета, на данный момент их отделяет 5 очков.
За последние 10 матчей во всех турнирах подопечные Луиса Гарсии 6 раз терпели поражения от своих соперников и 4 раза смогли порадовать болельщиков победами.
В чемпионате Испании после матча с «Атлетиком» в котором «Мальорка» одержала победу со счётом 3:2, команда провела серию из трех поражений. Сначала уступив на выезде «Бетису» (2:1), а после в двух домашних поединках проиграли «Валенсии» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (0:2).
В этом матче на поле не смогут выйти Демарай Грей и Энди Руис.
Прогноз и ставка
На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Мальорки» — за 4.85.
Прогноз: «Сельта» является фаворитом этой встречи так как команда показывает хорошие результаты в последних матчах, но они уже лишены явной мотивации, а вот «Мальорке» нужно отрываться от зоны вылета.
Из-за больших проблем в обороне команды Гарсии «галисийцы» точно смогут забить, но и «Мальока» будет идти вперед и точно сможет отличиться голом в ворота соперника.
Ставка: обе команды забьют за 2.10.