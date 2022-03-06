«Сельта» на своём поле сыграет против «Мальорки» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 6 марта, начало — 20:30 (мск). «Сельта» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Галисийцы» расположилась в середине турнирной таблицы чемпионата Испании с 32 очками после 26 матчей. Команда далека от зоны вылета, но и за еврокубки уже вряд ли сможет побороться.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Сельта» 4 раза смогла одержать победы над своими соперниками, 3 раза потерпела поражения и 3 раза не смогла определить сильнейшего со своими оппонентами.

Коэффициенты матча Сельта — Мальорка 1 1.75 X 3.45 2 5.30 Ставка

В предыдущем туре Примеры в матче против «Атлетико» команда прервала свою беспроигрышную пятиматчевую серию уступив мадридцам со счётом 2:0. До этого два тура подряд «Сельта» играла вничью с «Леванте»(1:1) и «Кадисом» (0:0).

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К этой игре команда подходит без потерь в личном составе.

«Мальорка»

«Бермельонес» занимают 16-ю строчку турнирной таблицы Примеры набрав 26 очков за 26 туров. Команда немного оторвалась от зоны вылета, на данный момент их отделяет 5 очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах подопечные Луиса Гарсии 6 раз терпели поражения от своих соперников и 4 раза смогли порадовать болельщиков победами.

В чемпионате Испании после матча с «Атлетиком» в котором «Мальорка» одержала победу со счётом 3:2, команда провела серию из трех поражений. Сначала уступив на выезде «Бетису» (2:1), а после в двух домашних поединках проиграли «Валенсии» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (0:2).

В этом матче на поле не смогут выйти Демарай Грей и Энди Руис.

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Мальорки» — за 4.85.

Прогноз: «Сельта» является фаворитом этой встречи так как команда показывает хорошие результаты в последних матчах, но они уже лишены явной мотивации, а вот «Мальорке» нужно отрываться от зоны вылета.

Из-за больших проблем в обороне команды Гарсии «галисийцы» точно смогут забить, но и «Мальока» будет идти вперед и точно сможет отличиться голом в ворота соперника.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.