«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» нынешний чемпионат проводит неровно. Нынешнее 13 место не дает ровным счетом ничего.

Команда Стивена Джеррарда на 9 очков оторвалась от опасной зоны. Ну и, конечно, еврокубки бирмингемцам не светят.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Саутгемптон 1 2.30 X 3.50 2 3.00 Ставка

А вот в предыдущем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла три пункта. На выезде «вилланы» уверенно одолели «Брайтон» (0:2).

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Против «Саутгемптона» команда в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «вилланы» выиграли лишь однажды при четырех неудачах.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы.

«Святые» отстают от шестой позиции на 10 очков. Да и с обороной у них не все так весело: 37 пропущенных мячей в 26 матчах.

В предыдущем туре «Саутгемптон» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран аутсайдер «Норвич» (2:0).

Наверняка в этом поединке гости сыграют вторым номером. Да и в первом круге «святые» добыли минимальную викторию над «Астон Виллой».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Вилла» за 2.40, на ничью за 3.35, а на «Саутгемптон» — за 2.95.

«Астон Вилла» имеет в своем составе сильных атакующих игроков .

«Саутгемптон» имеет приятную серию из двух побед к ряду.

Команда Джеррарда использует фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2.40.