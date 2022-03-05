«Астон Вилла»
«Астон Вилла» нынешний чемпионат проводит неровно. Нынешнее 13 место не дает ровным счетом ничего.
Команда Стивена Джеррарда на 9 очков оторвалась от опасной зоны. Ну и, конечно, еврокубки бирмингемцам не светят.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Саутгемптон
А вот в предыдущем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла три пункта. На выезде «вилланы» уверенно одолели «Брайтон» (0:2).
Против «Саутгемптона» команда в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «вилланы» выиграли лишь однажды при четырех неудачах.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы.
«Святые» отстают от шестой позиции на 10 очков. Да и с обороной у них не все так весело: 37 пропущенных мячей в 26 матчах.
В предыдущем туре «Саутгемптон» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран аутсайдер «Норвич» (2:0).
Наверняка в этом поединке гости сыграют вторым номером. Да и в первом круге «святые» добыли минимальную викторию над «Астон Виллой».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астон Вилла» за 2.40, на ничью за 3.35, а на «Саутгемптон» — за 2.95.
«Астон Вилла»
«Саутгемптон» имеет приятную серию из двух побед к ряду.
Команда Джеррарда использует фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2.40.