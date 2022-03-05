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    «Астон Вилла» обидит «святых»

    «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, АПЛ, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Саутгемптон»
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    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» нынешний чемпионат проводит неровно. Нынешнее 13 место не дает ровным счетом ничего.

    Команда Стивена Джеррарда на 9 очков оторвалась от опасной зоны. Ну и, конечно, еврокубки бирмингемцам не светят.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Саутгемптон

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
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    А вот в предыдущем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла три пункта. На выезде «вилланы» уверенно одолели «Брайтон» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Саутгемптона» команда в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «вилланы» выиграли лишь однажды при четырех неудачах.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы.

    «Святые» отстают от шестой позиции на 10 очков. Да и с обороной у них не все так весело: 37 пропущенных мячей в 26 матчах.

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    • В предыдущем туре «Саутгемптон» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран аутсайдер «Норвич» (2:0).

    Наверняка в этом поединке гости сыграют вторым номером. Да и в первом круге «святые» добыли минимальную викторию над «Астон Виллой».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астон Вилла» за 2.40, на ничью за 3.35, а на «Саутгемптон» — за 2.95.

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    «Астон Вилла» имеет в своем составе сильных атакующих игроков.

    «Саутгемптон» имеет приятную серию из двух побед к ряду.

    Команда Джеррарда использует фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2.40.

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    «Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» обидит «святых»
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