«Стандард»
«Стандард» сейчас находится на скромном 14 месте. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 6 пунктов.
Наиболее проблемным звеном команды является атака. В 28 матчах «Стандард» забил всего 29 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Стандард» не смогла добыть хотя бы один балл. Дома команда минимально уступила «Генту».
Матчи против «Беерсхота» для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков «Стандард» добыл 4 победы.
«Беерсхот»
На данный момент «Беерсхот» занимает 18 место в турнирной таблице. Вряд аутсайдеру уже что-то может помочь в нынешнем сезоне.
«Беерсхот» испытывает заметные трудности с надежностью в обороне. В 28 матчах команда умудрилась пропустить уже 60 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Беерсхот» не разжился даже одним баллом. Домашнее поражение от «Шарлеруа» (2:3) лишь усугубило и без того непростое турнирное положение клуба.
«Беерсхот» в последних матчах неизменно дает бой своим соперникам. Подтверждением тому является недавняя виктория над «Кортрейком» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Стандард» за 1.62, на ничью за 4.24, а на «Беерсхот» — за 5.15.
«Стандард» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение.
«Беерсхот»
На стороне льежцев фактор своего поля и слабая оборона оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Стандарда» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.