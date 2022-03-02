«Стандард» сыграет на своем поле с «Беерсхотом» в рамках 19-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 20:45 мск. «Стандард» — «Беерсхот»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стандард»

«Стандард» сейчас находится на скромном 14 месте. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 6 пунктов.

Наиболее проблемным звеном команды является атака. В 28 матчах «Стандард» забил всего 29 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Стандард» не смогла добыть хотя бы один балл. Дома команда минимально уступила «Генту».

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Матчи против «Беерсхота» для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков «Стандард» добыл 4 победы.

«Беерсхот»

На данный момент «Беерсхот» занимает 18 место в турнирной таблице. Вряд аутсайдеру уже что-то может помочь в нынешнем сезоне.

«Беерсхот» испытывает заметные трудности с надежностью в обороне. В 28 матчах команда умудрилась пропустить уже 60 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Беерсхот» не разжился даже одним баллом. Домашнее поражение от «Шарлеруа» (2:3) лишь усугубило и без того непростое турнирное положение клуба.

«Беерсхот» в последних матчах неизменно дает бой своим соперникам. Подтверждением тому является недавняя виктория над «Кортрейком» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Стандард» за 1.62, на ничью за 4.24, а на «Беерсхот» — за 5.15.

«Стандард» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение.

«Беерсхот» крайне неудачно играет с льежцами .

На стороне льежцев фактор своего поля и слабая оборона оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Стандарда» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.