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    «Стандард» не заметит аутсайдера

    «Стандард» — «Беерсхот». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Жюпилер, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Стандард» — «Беерсхот»
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    Денис Дрэгуш
    «Стандард» сыграет на своем поле с «Беерсхотом» в рамках 19-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 20:45 мск. «Стандард» — «Беерсхот»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 02 Марта 2022 года
    Стандард
  • Льеж
    •  Стандард 20:45 Беерсхот Беерсхот
  • Бельгия. Про Лига
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    «Стандард»

    «Стандард» сейчас находится на скромном 14 месте. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 6 пунктов.

    Наиболее проблемным звеном команды является атака. В 28 матчах «Стандард» забил всего 29 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Стандард» не смогла добыть хотя бы один балл. Дома команда минимально уступила «Генту».

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    Матчи против «Беерсхота» для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков «Стандард» добыл 4 победы.

    «Беерсхот»

    На данный момент «Беерсхот» занимает 18 место в турнирной таблице. Вряд аутсайдеру уже что-то может помочь в нынешнем сезоне.

    «Беерсхот» испытывает заметные трудности с надежностью в обороне. В 28 матчах команда умудрилась пропустить уже 60 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Беерсхот» не разжился даже одним баллом. Домашнее поражение от «Шарлеруа» (2:3) лишь усугубило и без того непростое турнирное положение клуба.

    «Беерсхот» в последних матчах неизменно дает бой своим соперникам. Подтверждением тому является недавняя виктория над «Кортрейком» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Стандард» за 1.62, на ничью за 4.24, а на «Беерсхот» — за 5.15.

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    «Стандард» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение.

    «Беерсхот» крайне неудачно играет с льежцами.

    На стороне льежцев фактор своего поля и слабая оборона оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Стандарда» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.

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    «Стандард» — «Беерсхот»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Стандард» не заметит аутсайдера
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